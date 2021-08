Des avocats expliquent la décision du TAS dans l’affaire Yuberjen Martínez

in

“Si nous ne montrons pas que le juge a agi de mauvaise foi, nous devons accepter ce que dit celui qui est dans le ring”, la position du TAS concernant l’action en justice déposée par la Colombie pour le résultat du combat en quart de finale entre Yuberjen Martínez et Ryomei Tanaka, qui a été rejetée par l’instance d’arbitrage qui n’a pas trouvé dans les preuves présentées par le COC la des raisons suffisantes pour accepter l’une des quatre demandes qui leur sont faites, dont celle de répéter le combat. Les deux avocats en charge du dossier ont donné plus de détails sur la décision.

Félix Andrés Burgos Méndez et Luis Fernández, représentants dans l’affaire, ont confirmé ce qu’ils demandaient dans le procès. “Nous demandons expressément trois choses et une supplémentaire à l’audience. 1 : Triomphe pour Yuberjen Martínez, 2 : répétez le combat, et 3 : si le combat n’est pas répété, si Tanaka ne pouvait pas combattre, laissez Yuberjen occuper cette place “.

Les avocats ont clairement indiqué qu’ils voulaient que l’entité fasse une déclaration pour la performance des juges, mais le Comité international olympique a été rejeté. “Nous avons demandé au TAS de se prononcer sur l’intégrité des juges et dans ce cas, il semble qu’il n’y ait pas d’intégrité. Ce fut un débat difficile dans le public et le Comité olympique s’y est fermement opposé. »

Comité olympique japonais et la façon dont Tanaka est sorti

Le Japonais a quitté l’Arena Kokugikan en fauteuil roulant après avoir terminé le combat avec le Colombien, visiblement blessé par les trois rounds. Mais du comité du pays hôte, ils ont décidé que la situation s’était produite parce que le boxeur était déshydraté de la préparation précédente pour le combat.

« L’argument du Comité olympique japonais était que Tanaka a décompensé à cause de la déshydratation et parce qu’il a dû perdre du poids très rapidement pour le combat contre Yuberjen. Nous soutenons que c’était à cause des coups, cela faisait partie du débat. »

Comment jugez-vous le TAS ?

“Il y a une chose fondamentale dans le TAS, il a dit ‘nous ne sommes pas de meilleurs arbitres que l’arbitre de chaque sport qui est sur le terrain, en l’occurrence ceux du ring. On est des experts en droit, pas en boxe, donc on ne peut pas analyser si un coup était bas ou pas, ça doit être analysé par le juge ‘”, ont compté les avocats colombiens.

Burgos et Fernández ont également jugé qu’ils n’avaient pas les éléments probants pour plaider un acte de mauvaise foi de la part des cinq juges qui ont qualifié le combat. « Il faut voir si les juges ont agi de bonne ou de mauvaise foi, un acte de preuve, Autant il y a de vidéos, autant nous n’avons pas la preuve que les juges qui étaient dans le combat ont encouru une quelconque faute disciplinaire. Nous le présumons, mais pour le TAS cela ne suffit pas, pour montrer que nous devons passer un certain nombre de tests que nous n’avons pas. »

Il n’y a toujours pas de partie officielle sur la sanction des juges

Bien qu’il ait été dit que les juges avaient été sanctionnés, les deux avocats ont affirmé qu’il n’y a aucune partie officielle qui confirme cette rumeur et que pour l’instant tous continuent d’exercer. “Légalement devant le TAS, il n’y a eu aucune communication officielle d’une sanction aux juges.”

Miguel Anco Bobadilla du Pérou, Gintaras Sniuksta de Lituanie, Tsogtgerel Tserenkhand de Mongolie, Carl Ruhen d’Australie et Mohamen Besmi d’Algérie, ils étaient les juges du combat, l’un des plus interrogés était le Péruvien.