Des baigneurs irréfléchis bloquent la station de sauvetage de la RNLI avec des vélos | Royaume-Uni | Nouvelles

L’équipe de Margate RNLI a partagé une image horrible qui semble montrer une dizaine de motos garées et bloquant leur itinéraire de lancement. Partageant l’image sur Facebook, l’équipe tente de rappeler aux gens que cela pourrait faire la différence entre la vie et la mort pour quelqu’un.

Le message a déclaré: “Il est bon de voir la ville profiter d’un week-end chargé par ce beau temps, mais pouvons-nous lancer un appel aux habitants et aux visiteurs.

“Nous sommes un service d’urgence et opérationnel comme d’habitude et exigeons un passage gratuit à la fois pour que l’équipage du canot de sauvetage se rende au hangar à bateaux en cas d’urgence et, plus important encore, pour permettre au canot de sauvetage de pouvoir être mis à l’eau – des vies pourraient en dépendre.

“L’itinéraire est clairement indiqué et nous demandons aux visiteurs d’utiliser les parkings désignés de la ville – amusez-vous tout le monde mais aidez-nous à faire notre travail!”

Les gens ont répondu à la déclaration en ligne, convenant que tous les efforts devaient être faits pour rendre les canots de sauvetage aussi faciles à expédier que possible.

L’un d’eux a déclaré: «Les gens ne peuvent-ils pas voir que les canots de sauvetage sont des services d’urgence au bord de la mer.»

Un deuxième a ajouté : « Donnez sûrement un ticket à chacun d’entre eux, c’est absurde ! »

Un autre a déclaré: “Wow, c’est inacceptable, ils devraient savoir qu’ils ne doivent pas se garer là-bas car vous pourriez être nécessaire en cas d’urgence, vous êtes tout aussi important que la police, les pompiers et les ambulanciers.”

L’avertissement intervient alors que des milliers de personnes affluent vers les côtes britanniques pour profiter du temps chaud pendant les jours fériés.

LIRE LA SUITE: Modifications de la taxe sur les voitures pour introduire des frais de 8 £ par jour à partir de la semaine prochaine