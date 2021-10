Des baleines Bitcoin en plein réajustement BTC, haussier ou pas ?

Nous approchons déjà de la fin octobre, mais cela n’a pas été une semaine ordinaire, du moins pas pour Bitcoin (BTC). Après de nombreuses tentatives, il a finalement réussi à atteindre un nouveau record historique, et bien qu’il ait reculé depuis lors, il s’agit toujours d’une semaine verte pour la crypto-monnaie. En ce sens, nous voulions analyser l’activité des baleines Bitcoin au cours de cette semaine qui s’est terminée et l’influence qu’elles ont pu avoir sur les performances de BTC, ou vice versa. Les baleines Bitcoin restent-elles haussières ? Voyons.

La fourchette de prix de Bitcoin a oscillé entre 59 540 $ et 62 200 $ au cours des dernières 24 heures, selon CoinDesk. Pendant ce temps, les baleines Bitcoin maintiennent des tendances que nous voulons vous montrer. Dans ce scénario où Bitcoin tente de toucher à nouveau son plus haut historique, nous pouvons spéculer sur ce que les baleines pourraient faire ensuite avec leurs jetons et pour cela, nous analysons leur activité cette semaine du 18 au 24 octobre.

Les baleines Bitcoin continuent avec une tendance soutenue de non accumulation, pour profiter de la hausse du prix du BTC et réaliser un profit. Source : Alerte aux baleines

Activité des baleines Bitcoin : sont-ils optimistes ou non ?

La première chose à souligner est qu’au cours de la semaine dernière, les baleines ont mobilisé un total de 131 009 BTC à travers 95 opérations. La tendance prédominante en termes de BTC mobilisés était le transfert entre bourses. En effet, 57 396 BTC sont passés d’un échange à un autre. Ce qui précède est égal à 43,81 % du total hebdomadaire.

La deuxième tendance la plus marquée était le transfert entre portefeuilles inconnus, avec un total de 40 112 BTC transférés d’un portefeuille inconnu à un autre. Ce dernier est égal à 30,62 % du total comptabilisé, la chose curieuse est que cela ne s’est produit que pendant deux jours, comme le montre le tableau récapitulatif. De même, l’introduction de la liquidité sur le marché a été attestée avec 19 449 BTC transférés de portefeuilles inconnus vers des bourses (14,85 % du total hebdomadaire).

Enfin, il faut dire que la tendance la plus faible a été l’accumulation. Plus précisément, les baleines ont transféré 14 052 BTC des échanges vers des portefeuilles inconnus (10,72 % du total hebdomadaire). C’est habituel dans des environnements haussiers comme cette semaine, car les baleines cherchent à obtenir les gains qu’elles n’ont pas pu faire depuis des semaines.

Cependant, il faut contextualiser ce qui s’est passé dans le monde des crypto-monnaies et du Bitcoin pour comprendre un peu mieux l’absence d’accumulation de baleines.

Performances des bitcoins

Si nous examinons les nouvelles les plus pertinentes de l’environnement de la crypto-monnaie, nous remarquerons que tout ce rallye Bitcoin a été « boosté » avec le lancement du premier ETF à terme BTC aux États-Unis. Il est indéniable que le comportement du marché autour du nouvel instrument d’investissement BTC était assez encourageant. Mais, il convient de noter que le cours de l’action de l’ETF a suivi Bitcoin au cours de son premier jour de négociation, chutant d’environ 4% et clôturant à 24,30 $.

En ce sens, il est valable de noter que le 22 octobre, les analystes de JPMorgan ont publié un rapport dans lequel ils ont exprimé que le véritable moteur de Bitcoin est l’inflation. Selon Nikolaos Panigirtzoglou, stratège chez JPMorgan, « à lui seul, le lancement de BITO ne devrait pas déclencher une nouvelle phase d’investissement massif dans Bitcoin ».

« Nous pensons que la perception de Bitcoin comme une meilleure couverture contre l’inflation que l’or est la principale raison du rallye actuel, qui a déclenché un passage des ETF or aux ETF Bitcoin », ont expliqué les analystes.

Malgré cela, certains investisseurs s’attendent à ce que les replis soient limités pour le reste de l’année. Cependant, d’autres notent que les niveaux d’endettement sont élevés sur le marché à terme Bitcoin, qui précède souvent un recul des prix.

A court terme, on pourrait s’attendre à ce que les baleines Bitcoin réajustent leur activité pour faire des profits qu’elles n’ont pas pu faire ces derniers mois, faire des ventes, et si BTC se replie, en profiter pour peut-être racheter les jetons vendus.

