Des balles, de la marijuana et une maison pleine de sang après l’avertissement pour une fusillade à Murcie

18/12/2021 à 12h50 CET

Ana Lucas

Le Groupe sur les homicides et les vols de la Police nationale enquête pour savoir si un redressement de la drogue est à l’origine de l’épisode vécu à Molina de Segura, Murcie, où ils se mélangent tournage, marijuana et une maison pleine de sang dont les habitants habituels ont disparu.

L’instance confirme que l’affaire fait l’objet d’une enquête et que, pour le moment, aucune interpellation n’a été effectuée. Les professionnels du groupe s’occupent de l’affaire et, selon des sources proches, recherchent des indices à la fois dans la région et dans la province voisine d’Alicante qui permettent de clarifier ce qui s’est passé, lorsque l’événement s’est terminé il y a quinze jours, dans la région de La Albarda, très proche de la ville d’El Fenazar.

Après avoir reçu un avis qui Il y avait un des coups de feu (après que des habitants du quartier eurent fait remarquer qu’ils entendaient des coups de feu), des agents de la police locale et nationale se sont mobilisés sur les lieux, qui, à leur arrivée, ont trouvé une maison complètement bouleversée. « C’était plein de sang », disent des sources proches du dossier. A tel point que les chercheurs en sont venus à penser que il pourrait y avoir une personne gravement blessée. Ou mort.

En plus du sang, à l’intérieur de l’endroit il y avait en espèces (en devise étrangère), munitions et plants de marijuana. Les mêmes sources soulignent qu’il y avait des personnes, connues des Forces de Sécurité, soupçonnées de faire face aux stupéfiants, qui ont été perdus de vue et dont l’emplacement est essentiel pour déterminer ce qui s’est passé.

A la porte de la maison, deux voitures dont l’une avait quelque chose de frappant à l’intérieur : un gilet pare-balles. La police a enlevé les voitures et examiné leur intérieur, à la recherche de signes qui pourraient faciliter l’identification des personnes participant à l’épisode.

La grande majorité des renversements (vols de drogue entre trafiquants de drogue) n’atteignent la police que lorsqu’il y a un acte de violence entre les deux et qu’une personne a besoin de soins de santé urgents. Sinon, les victimes elles-mêmes font taire ce qu’elles ont vécu : sinon, elles devraient reconnaître, lors du dépôt de la plainte correspondante, qu’elles faisaient du trafic de substances.