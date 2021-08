Des bandes-annonces tombent pour la série “Impeachment” de FX sur l’affaire Clinton-Lewinsky

Une nouvelle bande-annonce a été publiée vendredi pour la série “Impeachment: American Crime Story” qui sera bientôt diffusée sur FX.

Le clip d’une minute et 46 secondes s’ouvre avec Linda Tripp (Sarah Paulson) disant à Monica Lewinsky (Beanie Feldstein) qu’elle est un “KO” et doit sortir avec quelqu’un “important” à Washington, DC

Lewinsky sourit en rougissant.

« Euh… », dit-elle.

Tripp atteint ensuite le “record” sur les bandes tristement célèbres après avoir révélé qu’elle s’était retrouvée en “possession d’informations très sensibles” – mais est informée qu’elle pourrait avoir besoin de plus de preuves.

Plans rapides du scandale qui se déroule crescendo jusqu’à ce que Lewinsky réponde à un téléphone qui sonne, saluant le président Clinton (Clive Owen) de l’époque avec “Salut, beau”.

Une bande-annonce précédente publiée il y a une semaine montrait un membre du personnel de la Maison Blanche conseillant aux nouveaux stagiaires de « s’il vous plaît être professionnel » et Tripp a été choqué en regardant le président à la télévision témoigner qu’il « n’avait pas de relations sexuelles avec cette femme ».

L’émission est la troisième itération de la série “American Crime Story” de FX, après “The People v. OJ Simpson” et “The Assassination of Gianni Versace”.

La série limitée couvrant le scandale et la destitution qui s’en est suivie qui a secoué la présidence de Clinton débute le 7 septembre.

Le président de l’époque, Bill Clinton, s’adresse aux journalistes le 26 janvier 1998 au sujet d’allégations d’une liaison avec l’ancienne stagiaire de la Maison Blanche Monica Lewinsky. (.)

Clinton a été destitué en 1998 pour parjure et acquitté en 1999.

La série serait basée sur le livre de Jeffrey Toobin “A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President”.

Lewinsky était également producteur de la série. Feldstein a déclaré à Entertainment Weekly que le militant anti-harcèlement avait été consulté sur “chaque mot” et “chaque page de script”.