Des bars de Munich à la grande finale

28/05/2021 à 6h30 CEST

Dîner au Bar Schumann à Munich cela fait déjà partie de l’histoire de la Bundesliga. Le restaurant bavarois a été le premier point de rencontre personnel entre Pep Guardiola et Tomas Tuchel. C’était la saison 2014-2015, Pep était au Bayern et Tuchel en congé sabbatique après avoir quitté Mayence. Avec l’aide de Michael Reschke, puis manager du Bayern, le sélectionneur catalan a rencontré un jeune homme qui avait retenu son attention.

L’année précédente, Guardiola avait affronté Mayence de Tuchel et avait été impressionné par la proposition de son rival, alors quand l’occasion de se rencontrer à Munich s’est présentée, il n’a pas hésité à en profiter. Reschke, qui était présent au dîner, défini comme ça dans L’Athletic.

«J’étais un simple spectateur. C’était comme regarder deux maîtres d’échecs, c’était difficile de les suivre. Ils ont pu se souvenir de dizaines de mouvements tactiques d’il y a de nombreuses années et parler de leur influence. Tout était action, réaction. Ils étaient tellement impliqués que même les serveurs avaient peur de s’approcher. Cela a duré près de quatre heures & rdquor;.

Des années plus tard, Martí Perarnau a révélé dans son livre «Pep Guardiola: La métamorphose» une deuxième rencontre entre les deux. Cela s’est produit alors que l’Allemand s’entraînait déjà à Dortmund.

Lors de la première visite du Borussia de Tuchel à l’Allianz Arena, Pep a dynamisé le plan de son rival avec une touche tactique: il s’est dispensé de son milieu de terrain et a exhorté les défenseurs à se connecter directement avec les attaquants. L’arrière central Jerome Boateng a terminé le match avec deux passes décisives au but. Le Bayern a gagné 5-1. Peu de temps après le match, Tuchel a appelé Pep à demandez-lui s’il voulait s’asseoir et analyser ce qui s’était passé. Guardiola a accepté, malgré les réticences des membres de son «état-major», comme le raconte également Perarnau dans son livre, conscient du danger de révéler certaines informations à son grand rival.

La dernière réunion informelle qu’ils sont connus pour avoir eu lieu il y a moins d’un mois. Le 8 mai, Chelsea a visité le stade Etihad lors d’un match de Premier League. Avant le début du match, alors que Guardiola se préparait à assister aux médias après son arrivée au stade, il a croisé Tuchel dans le tunnel des vestiaires. Ce qui a suivi a été 10 minutes de conversation légère, entre des gestes de ce qui semblait des contributions tactiques ou des suggestions sur la façon de dessiner le corps par rapport au ballon. Ils ont dit au revoir avec un heurt amical des mains, de ceux qui savent que le destin les ramènera ensemble.

Six ans se sont écoulés depuis le dîner au Schumann’s Bar, et les deux ont changé de club et de pays, mais l’essence reste inchangée. Ce samedi, ils n’auront pas les verres et les couverts du restaurant bavarois à portée de main pour formuler des tactiques. Michael Reschke n’écoutera pas non plus, mais “ la orejona ” le fera, dans l’attente d’un esprit privilégié pour l’élever vers le ciel de Porto.