Des bâtiments sains peuvent aider à arrêter Covid-19 et à augmenter la productivité des travailleurs

Tout cadre dirigeant cherchant à attirer les travailleurs au bureau a probablement passé plus de temps à réfléchir à la qualité de l’air intérieur et à la ventilation au cours de la dernière année et demie qu’à tout autre moment de leur vie pré-pandémique.

C’est parce que les bâtiments sains sont devenus la dernière incitation à ramener les employés au bureau. Au fur et à mesure que les gens retournent lentement au travail en personne, ils sont naturellement préoccupés par leur sécurité. Les entreprises continuent de rassurer les travailleurs que les bureaux, les claviers d’ordinateur, les boutons d’ascenseur et toutes les autres surfaces publiques sont suffisamment désinfectés.

Mais maintenant, ils accordent également une plus grande attention à la qualité de l’air à l’intérieur de ces bâtiments – et à l’impact que cela peut avoir non seulement sur la prévention de la propagation de Covid-19 et d’autres affections respiratoires, mais aussi sur la façon dont la qualité de l’air peut affecter la fonction cognitive.

« Je ne pense pas que les gens d’affaires réalisent le pouvoir des bâtiments non seulement pour protéger les gens des maladies, mais aussi pour améliorer les performances », a déclaré Joseph G. Allen, professeur agrégé de la TH Chan School of Public Health de Harvard et directeur du Harvard Healthy. Programme des bâtiments lors du sommet du Conseil exécutif de la main-d’œuvre de CNBC mercredi. « Une meilleure ventilation conduit à une amélioration significative des performances des fonctions cognitives des employés. C’est bon pour la santé et la productivité des travailleurs. »

« Le dogme des gouttelettes est terminé »

Allen a déclaré que l’intérêt accru pour la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments découle d’une meilleure compréhension de la façon dont Covid-19 se propage. Nettoyer les surfaces et obéir à la règle de distance de six pieds était logique lorsque la croyance était que le virus se propageait par les gouttelettes émises lorsque nous toussions ou éternuions et que ces gouttelettes ne pouvaient pas parcourir plus de six pieds.

La réalité est que Covid-19 se propage par des aérosols respiratoires qui voyagent bien au-delà de six pieds, a déclaré Allen. « Lorsque nous parlons, toussons, éternuons ou respirons simplement, nous émettons constamment des aérosols respiratoires de différentes tailles », a-t-il ajouté. « Si nous sommes infectés, ces particules sont porteuses du virus et peuvent traverser n’importe quelle pièce et rester en l’air pendant des heures. Le dogme des gouttelettes est terminé. »

Une pièce ou un bâtiment sous-ventilé signifie que ces aérosols respiratoires vont s’accumuler et peuvent infecter quelqu’un bien au-delà de cette distance de six pieds. « Toutes les grandes épidémies que nous avons vues ont les mêmes caractéristiques », a déclaré Allen. « Passer du temps à l’intérieur dans un espace sous-ventilé. Peu importe qu’il s’agisse d’un cours de spinning, d’une chorale ou d’un restaurant. Ce sont les mêmes facteurs sous-jacents fondamentaux qui stimulent la transmission. »

Les entreprises peuvent prendre des mesures pour contrer cela, a déclaré Allen. « Tout comme nous avons fait de grands progrès en matière de santé publique en matière d’assainissement, de qualité de l’eau et de sécurité alimentaire, la qualité de l’air intérieur fera partie de cette conversation à l’avenir », a-t-il déclaré.

Les employés portent des masques de protection dans un bureau de JLL à Menlo Park, Californie, États-Unis, le mardi 15 septembre 2020.

David Paul Morris | Bloomberg | .

Donner un coup de jeune aux bâtiments

La première étape consiste pour les gestionnaires d’immeubles à déterminer quels systèmes sont en place et s’ils fonctionnent comme ils ont été conçus pour le faire. « Cela semble évident, mais souvent, nous installons de l’équipement et le laissons ensuite pendant 10 ou 15 ans sans jamais le mettre au point comme nous le faisons avec nos voitures », a expliqué Allen.

Maximiser la quantité d’air extérieur entrant dans le bâtiment est une autre étape à franchir. Et enfin, Allen a déclaré que les filtres à air devraient être mis à niveau vers ce qu’on appelle MERV 13. (MERV signifie valeur minimale de rapport d’efficacité.) Il a expliqué qu’un bâtiment typique a un filtre MERV 8 qui capture environ 20 % des particules en suspension dans l’air. Un filtre MERV 13 capturera plus de 90 % ou plus de ces particules.

Non seulement ces filtres de qualité supérieure amélioreront la qualité de l’air pour aider à réduire la propagation des virus, mais ils peuvent également aider les travailleurs à améliorer leurs performances.

L’équipe d’Allen à Harvard a récemment publié une étude sur les travailleurs du monde entier pendant un an. Chacun avait des capteurs de qualité de l’air placés à son bureau. Une application pour smartphone conçue sur mesure a permis à ces travailleurs de passer de brefs tests de fonction cognitive. Allen a constaté que les personnes ayant une meilleure ventilation et des niveaux de particules inférieurs ont obtenu de meilleurs résultats à ces tests que les personnes travaillant dans des zones où la qualité de l’air est pire.

« La belle chose à propos de tout cela est que les stratégies de construction saine aident à protéger contre les maladies infectieuses, mais elles sont également bonnes pour la santé, la productivité et la performance des travailleurs », a déclaré Allen.

Dans son livre de 2020, « Healthy Buildings: How Indoor Spaces Drive Performance and Productivity », qu’il a co-écrit avec John D. Macomber, conférencier à la Harvard Business School, Allen a déclaré qu’ils montraient comment une meilleure qualité de l’air et une meilleure ventilation peuvent entraîner des gains nets pour entreprises. Ses recherches à Harvard et ses simulations financières ont révélé que les avantages d’une ventilation plus élevée à eux seuls sont estimés entre 6 500 $ et 7 500 $ par personne et par an. Dans un article de la Harvard Business Review d’avril 2020 qu’il a co-écrit avec Macomber, Allen cite des chercheurs du Lawrence Berkeley National Laboratory estimant que l’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les bureaux pourrait ajouter jusqu’à 20 milliards de dollars par an à l’économie américaine.

« Depuis la fin des années 1970, en réponse à la crise énergétique mondiale, nous avons commencé à resserrer nos bâtiments et, ce faisant, avons coupé l’alimentation en air dans un effort pour économiser l’énergie », a déclaré Allen. Ce faisant, nous avons inauguré l’ère du bâtiment malade.

« Il n’est pas surprenant que nous ayons des niveaux élevés de pollution de l’air intérieur et des bâtiments malades où les gens ne peuvent pas se concentrer dans les salles de conférence et se sentent constamment somnolents au travail », a-t-il déclaré.

Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce ne sont pas seulement les nouveaux bâtiments modernes qui peuvent être axés sur la santé. « N’importe quel bâtiment peut être un bâtiment sain et ce n’est pas difficile à faire et ce n’est pas si cher que ça », a-t-il ajouté. « En fait, je dirais que les bâtiments sains ne sont pas chers. Les bâtiments malades sont ce qui est cher. »

