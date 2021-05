Des bâtonnets de test Covid sont emballés dans le bidonville d’Ulhasnagar? Alarme après que la vidéo du Maharashtra soit devenue virale

Ces kits de RT-PCR nasopharyngés sont sélectionnés depuis une semaine chez un fournisseur local, Maneesh Keswani.

Une vidéo montrant comment de jeunes enfants d’une famille emballant des bâtonnets de test sur écouvillon font des tournées sur les réseaux sociaux. Cela a conduit de nombreuses personnes à se demander si ces bâtonnets de test sur écouvillon, principalement utilisés pour les tests COVID-19 RT-PCR, sont suffisamment stériles pour être utilisés. Les bâtonnets en plastique comportant des cotons-tiges aux deux extrémités sont emballés dans les bidonvilles d’Ulhasnagar. Un rapport de l’Indian Express a noté que plus d’une douzaine de ménages travaillaient à l’emballage de ces bâtonnets. Ces kits de RT-PCR nasopharyngés sont sélectionnés depuis une semaine chez un fournisseur local, Maneesh Keswani.

Pourquoi les habitants des bidonvilles emballent-ils ces bâtonnets de test sur écouvillon?

De nombreuses personnes à travers le bidonville d’Ulhasnagar ont reçu des boîtes de ces bâtonnets de test de cygne à emballer. À une époque où il n’y a pas de travail, les habitants du bidonville parviennent à le faire de leurs propres mains. Depuis le verrouillage et les autres restrictions imposées, les gens ont perdu leur emploi. Cela leur donne quelque chose à faire quand ils sont à la maison avec un peu d’argent, avec lequel ils peuvent acheter des légumes à manger.

Cette vidéo reçue sur WhatsApp, est-ce que cela se passe ?? Si oui, veuillez prendre note et sinon clarifier. Écouvillon naso-oropharyngé!

@icmr @drharshvardhan @MoHFW_INDIA

Selon le rapport, environ 5 000 bâtonnets d’écouvillons ont été distribués à chaque ménage. Après avoir emballé ces bâtons pendant une journée entière, ils parviennent à peine à gagner Rs 100. Keswani, qui possède un godown à proximité du bidonville d’Ulhasnagar, distribue ces bâtons parmi les gens.

À quel point ces bâtonnets sont-ils stériles?

Alors que les personnes vivant ici ont peut-être trouvé un moyen de gagner peu d’argent, la méthode d’emballage ne semble pas offrir un environnement stérile. Les instructions données aux personnes comme «ne pas toucher l’extrémité du coton», «ne pas laisser entrer la poussière», «tenir le bâton entre les deux» ne sont pas suffisantes pour assurer la sécurité de ces bâtonnets de coton-tige utilisés pour la détection.

Le règlement de 2017 sur les dispositifs médicaux (formulaire MD-5) stipule que le bâton est soumis à des dispositifs à risque faible à modéré et nécessite un environnement stérile pour la production. Cependant, des gens ont été vus les plaçant sur le sol et utilisant des emballages à mains nues.

Quels sont les risques encourus?

Citant le Dr Anupa Dixit, scientifique en chef chez Suburban Diagnostics, le rapport a souligné que si les bâtons sont touchés à mains nues, les bâtons sont susceptibles de se salir. En outre, la personne elle-même est infectée par le COVID-19, l’écouvillon peut infecter la personne qui passe le test. Pour être sûr, ces bâtonnets d’écouvillon sont placés dans la bouche et la cavité nasale pour prélever des échantillons à des fins de test. Dixit craignait également que l’augmentation significative des tests RT-PCR ne conduise les petits hôpitaux ainsi que les laboratoires à opter pour les kits qu’ils reçoivent.

Pendant ce temps, la société municipale d’Ulhasnagar (UMC) a saisi tout le stock de bâtonnets d’écouvillon de cinq ménages de ce bidonville, tandis que le fournisseur Keswani est inscrit sous le code pénal indien et la loi sur les maladies épidémiques de 1897. Les fonctionnaires ont informé que ces paquets ont Swab ‘écrit dessus. Il a été constaté qu’aucune entreprise portant ce nom n’a été enregistrée auprès de la Food and Drug Administration (FDA). Tout le monde dans les hôpitaux privés, les chimistes et les laboratoires a été invité à ne pas se procurer de kit portant ce nom.

