Des bâtons, des bâtons et encore des bâtons à Neymar Jr.

10/12/2021 à 7h20 CEST

La relation entre Neymar Jr. et l’opinion publique brésilienne est entrée dans une spirale autodestructrice. Au Brésil, il y a un ras-le-bol général de tout ce qui entoure le 10 du PSG, qui a été exacerbé par les contre-performances de l’attaquant en début de saison à oublier.

Son dernier match avec Canarinha a soulevé des ampoules. Le Brésil a fait le plein de victoires (il en a remporté neuf de suite) lors de sa visite en Colombie, où il a fait match nul 0-0, lors d’un match de qualification pour Qatar 2022. Et Neymar Jr., réduit à quelques flashs, a, une fois de plus, réalisé une performance très décevante.

Décentralisé et sans créativité, il a perdu le ballon jusqu’à 30 fois. Comme d’habitude, à chaque fois qu’il s’habille en vert et jaune, il transforme le match en guerre personnelle, cette fois. avait ses avantages et ses inconvénients avec l’ex-blaugrana Yerry Mina. C’est le même scénario qui s’est déjà produit lors des matches de cette saison contre le Chili et le Pérou, dans lesquels il a flirté avec l’expulsion.

ISOLÉ ET PROTÉGÉ PAR TITE

Ses déclarations à DAZN ont assuré qu’il allait quitter la Seleçao après la Coupe du monde du Qatar car il se sent épuisé psychologiquement n’a pas été bien dans son pays. Comprendre que Neymar C’est un crack solitaire, car personne n’a émergé d’un niveau similaire au cours de la dernière décennie, et il est peut-être à la limite, mais ils lui reprochent son égoïsme et son manque d’autocritique. Ils demandent Tite, son coach, pour arrêter ses pieds et le faire entrer dans le sentier. En fait, c’est la panique collective pour un nouvel échec lors de la prochaine Coupe du monde.

Neymar Jr., nerveux et indigné

| EBC

Neymar Jr. gâche tout. Le jour où il a dépassé Pelé en sélections (il en compte désormais 114) et entré dans le top 5 de ceux qui ont le plus joué avec le Brésil, il a terminé la rencontre avec une colère folle. Rien à faire avec Thiago Silva, qui à 37 ans, a fêté avec effusion ses 100 blessures, ce qu’il a dû faire contre l’Uruguay jeudi prochain mais a été précipité par la blessure au dos de Eder Militao.

Dans les deux dates FIFA cette saison, l’opinion publique brésilienne a alimenté son crack. En septembre, ils l’ont accusé d’être au-dessus de son poids idéal, ce qui s’est terminé par une déclaration énergique du crack qui a assuré qu’il n’était pas respecté. Et voilà qu’en octobre, après avoir perdu le match vénézuélien à cause de l’accumulation de cartons, il est plébiscité par les critiques de tous les médias pour sa piètre performance.

Et, au PSG, le scénario n’est pas plus prometteur : en sept matches, il n’a marqué qu’un but et délivré deux passes décisives. Ce sont les pires records en début de saison en Europe depuis sa signature au Barça en 2013. Le Brésilien n’a d’impact que sur 12% des buts marqués par ses équipes et qu’il a à ses côtés. Léo Messi déjà Kilian Mbappé.

Lors de la dernière défaite contre Rennes (2-0) il a dû être remplacé par Pochettino pour l’apathie et l’inefficacité qu’il a transmises. Tite aura-t-il la même personnalité ou se sent-il l’otage de sa seule superstar comme on dit au Brésil ?