Des biologistes canariens parcourent les îles à la recherche des impacts du changement climatique

08/12/2021 à 12:33 CEST

Territoire fragmenté, éloigné du continent et doté d’une biodiversité unique, l’archipel des Canaries est l’une des communautés autonomes les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Ainsi, le Ministère de la Transition écologique, de la Lutte contre le changement climatique et de l’Aménagement du territoire du Gouvernement des îles Canaries, a sollicité l’aide de plusieurs aux biologistes de faire le tour des îles et de détecter les modifications que peuvent subir les habitats canariens et les espèces endémiques ou d’intérêt en raison du réchauffement climatique.

Baptisée « Project scouts », l’initiative, qui fait partie du gouvernement régional, sera menée dans cinq des sept îles et a commencé « de manière expérimentale & rdquor; à El Hierro.

Ce travail a une équipe de deux biologistes, spécialisés en botanique et en zoologie, avec une connaissance préalable du territoire dans chacune des îles non capitales, c’est-à-dire Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera et El Hierro.

“Les cinq équipes effectueront des visites à pied dans les zones spéciales de conservation, Zones de conservation spéciale pour les oiseaux ou les habitats d’intérêt communautaire pour leur analyse et la collecte de données & rdquor;, a expliqué le conseiller régional responsable de la zone, José Antonio Valbuena, qui a également souligné que ces travaux seront répétés chaque année pour détecter les effets du changement climatique et prendre des mesures préventives pour l’avenir.

Grâce au « Scouts Project », il sera également possible de obtenir des informations sur les impacts sur le milieu naturel découlant de l’activité humaine, qui comprennent l’accumulation d’ordures, de déchets ou de conteneurs abandonnés et déversés, ainsi que des centres de population d’espèces exotiques, pour mener des actions à court terme qui rendent possible leur disparition.

Et c’est que tous ces types d’actions compromettent l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire et intégrés dans le réseau Natura 2000. Les biologistes canariens doivent enregistrer quelle est la réalité de ces habitats.

Au cours des dernières décennies, les îles Canaries ont enregistré de plus en plus d’événements météorologiques anormaux, en raison de l’augmentation de la température sur les îles et dans le monde, comme la multiplication des épisodes de pluies torrentielles ou de tempêtes tropicales.

Les effets de ce réchauffement et des événements extrêmes peuvent provoquer des changements dans la répartition de nombreuses espèces sauvages, des variations dans les cycles hydrologiques et l’expansion d’espèces exotiques, entre autres. C’est le cas, par exemple, d’espèces d’arbres centenaires ou de différentes tranches d’âge qui n’ont pas survécu aux changements climatiques.

En ce sens, l’élaboration d’un protocole tel que celui qui est mis en œuvre, de collecte de données pour le suivi des espaces naturels du Réseau Natura 2000, permettra d’homogénéiser la tâche sur l’ensemble de l’archipel.

En outre, à partir de maintenant, il y aura des rapports de six ans avec des informations actualisées sur ces habitats et espèces d’intérêt communautaire, avec une attention particulière aux espèces terrestres protégées pour transfert au gouvernement central. En outre, des études de répartition seront réalisées avec des informations actualisées sur les espèces terrestres protégées dans les zones du réseau Natura 2000, qui comprendront des inventaires et des études particulières d’espèces d’intérêt communautaire.