Des boîtiers de télévision Android Walmart très bon marché en vente maintenant

Le streamer Walmart Android TV (de marque Onn) est maintenant disponible. L’appareil prend en charge le streaming 4K, est livré avec une télécommande conçue par Google et coûte moins de 30 $. Il existe également une version 1080p pour encore moins, mais elle est en rupture de stock pour le moment.

Google a créé l’un des meilleurs streamers multimédias que nous ayons jamais utilisés avec le Chromecast alimenté par Android TV avec Google TV. Bien que cet appareil soit assez génial, il est également assez cher avec un prix catalogue de 50 $.

Heureusement, Walmart est là pour fournir un appareil presque aussi bon pour beaucoup moins d’argent. La boîte de streaming Walmart Android TV de sa marque maison Onn est maintenant disponible pour seulement 29,88 $.

Pour moins de 30 $, vous obtenez un boîtier de streaming compatible 4K construit sur Android TV. Cela signifie qu’il a accès à toutes les applications, jeux et autres logiciels disponibles sur le Google Play Store. Il prend même en charge l’audio Dolby.

Le streamer ne lésine pas non plus sur le contenu de la boîte. À l’intérieur, vous trouverez une télécommande conçue par Google avec des boutons d’accès rapide pour YouTube, Netflix, Disney Plus et HBO Max. Il dispose également d’un bouton Google Assistant pour transmettre des commandes vocales directement dans la télécommande. Vous trouverez également un jeu de piles pour la télécommande, un câble HDMI de 1 m et un adaptateur A/C.

N’oubliez pas qu’il existe une version en streaming de cet appareil Walmart Android TV qui est limitée à des résolutions de 1080p. Cela coûte encore moins cher à seulement 24,88 $. Cependant, il semble en rupture de stock pour nous pour le moment.

