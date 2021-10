Des bosses «graves» à Austin pourraient entraîner un Grand Prix des États-Unis «compliqué»

Pierre Gasly pense que les bosses de plus en plus «sévères» sur la piste à Austin pourraient produire un week-end «compliqué» du Grand Prix des États-Unis pour les équipes.

Après que le MotoGP ait récemment couru sur le Circuit des Amériques, les pilotes se sont plaints des grosses bosses sur la piste qui auraient pu s’avérer dangereuses, Aleix Espargaro allant jusqu’à dire que c’était une « blague » que la course se déroulait en premier lieu. à cause de la perfidie des bosses.

En conséquence, les responsables du circuit ont confirmé que des travaux de traitement avaient lieu sur la surface de la piste avant l’arrivée de la Formule 1 ce week-end, mais le pilote d’AlphaTauri Gasly espère que cela pourra être réglé – bien qu’il ne soit pas très préoccupé par l’impact que cela pourrait avoir sur son auto.

« Je n’ai pas encore fait de grandes courses à Austin, le meilleur que j’ai fait était 10ème la dernière fois que nous étions là-bas », a-t-il déclaré dans l’aperçu de la course d’AlphaTauri. « En termes de pilotage, la piste est vraiment excitante, très rapide et j’aime particulièrement le premier secteur qui ressemble un peu à Suzuka.

« Après cela, le deuxième secteur est un peu plus lent et plus technique. Dans l’ensemble, c’est très intéressant, même si je pense que cela pourrait être assez compliqué ce week-end.

« Après avoir regardé le MotoGP il y a quelques semaines, les bosses qui étaient déjà assez mauvaises la dernière fois que nous y avons couru semblent encore plus sévères maintenant.

« Cela nécessitera une sorte de compromis sur les réglages, mais nous ne le saurons pas vraiment avant d’y arriver. Je ne suis pas particulièrement inquiet à ce sujet car notre voiture fonctionne bien partout en ce moment et nous devons juste éviter tout problème qui nous attend pour nous tendre une embuscade, afin que nous puissions continuer à nous rapprocher d’Alpine au championnat.

Que diriez-vous de laisser les voitures #F1 dans le garage et de laisser tout le monde utiliser les véhicules de la parade des pilotes au COTA ? pic.twitter.com/GZVryE4Gsl – PlanetF1 (@Planet_F1) 19 octobre 2021

De l’autre côté du garage, Yuki Tsunoda a été applaudi pour sa défense obstinée contre Lewis Hamilton en Turquie, mais il se dirige vers une autre piste sur laquelle il n’a jamais roulé auparavant – dans un pays où il n’a jamais mis les pieds non plus.

En écho à Gasly, il estime que les bosses pourraient jouer leur rôle si le traitement de surface n’a pas eu l’effet souhaité.

« À partir de la Turquie cette saison, la seule piste sur laquelle j’ai déjà roulé est la dernière manche à Abu Dhabi, donc tous les circuits seront une nouvelle expérience, y compris ce week-end à Austin », a-t-il déclaré.

« Après Istanbul, j’ai passé quelques jours dans le simulateur et j’ai piloté la piste COTA. Cela semble être un circuit très intéressant, avec de nombreux types de virages différents et cette montée raide jusqu’au premier virage aveugle. Ce premier secteur ressemble à des montagnes russes.

« J’ai hâte d’en faire l’expérience pour la première fois. J’ai vu que les pilotes MotoGP se plaignaient de la surface de la piste, nous devrons donc voir s’ils ont réussi à faire quelque chose à temps pour ce week-end.

« Ce sera aussi mon premier voyage aux États-Unis et j’ai hâte d’y être. L’Amérique a toujours été sur la liste des pays que je veux vraiment visiter, donc je suis enthousiasmé par ce voyage. J’ai tout entendu sur les restaurants de barbecue à Austin et je serai ravi d’essayer cela et de voir comment il se compare au bœuf japonais Wagyu !

