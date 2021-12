Des bottes dorées pour le Golden Boy Verstappen de Formule 1

Deux jours après sa plus belle soirée, le nouveau champion du monde de Formule 1 Max Verstappen a chaussé des chaussures dorées alors qu’il reprenait le volant pour des tests de pneus à Abu Dhabi, après avoir remporté le titre pour Red Bull.

Le pilote néerlandais de 24 ans, qui a battu le septuple champion du monde de F1 de Mercedes, Lewis Hamilton, de manière controversée lors de la course de fin de saison de dimanche, a bouclé mardi 124 tours de Yas Marina avec les nouveaux pneus 18 pouces pour 2022.

Mercedes doit encore décider de faire appel du résultat nL1N2SX0A2 de la course et a jusqu’à jeudi, soir où Verstappen doit recevoir le trophée du champion lors d’une cérémonie de gala à Paris.

Verstappen a dépassé Hamilton à sept virages de la fin dimanche après que les règles de la voiture de sécurité aient été modifiées, lui donnant une opportunité que Mercedes pensait qu’il n’aurait pas dû être autorisé.

George Russell s’est avéré pour Mercedes, commençant la prochaine étape de sa carrière après avoir quitté Williams et remplacé Valtteri Bottas.

Les jeunes pilotes testés aujourd’hui comprenaient Zhou, Piastri, O’Ward, Schwartzman, Lawson Sarge1nt, Yelloly et Fuoco

L’équipe réserve et championne de Formule E Nyck de Vries a rejoint le Britannique et a réalisé le tour le plus rapide alors que les jeunes pilotes disposaient également de temps de piste.

Le nouveau champion australien de Formule 2 Oscar Piastri a bouclé 131 tours pour Alpine, qui a également demandé au pilote de course régulier Esteban Ocon de tester les pneus.

Guanyu Zhou, qui deviendra le premier pilote chinois de Formule 1 la saison prochaine, a effectué des essais pour Alfa Romeo avec Bottas faisant également ses débuts avec l’équipe basée en Suisse.

McLaren a donné au pilote mexicain d’IndyCar Pato O’Ward sa première sortie correcte en F1 avec Daniel Ricciardo qui a également terminé une journée d’essais avant de se rendre en quarantaine en Australie.

« Quelle voiture… Je m’attendais à quelque chose de ridicule, mais c’est plus que ridicule », a déclaré O’Ward à propos de l’expérience. « J’avais du mal à garder la tête haute à la fin. Rien de ce que j’ai conduit ne s’en approche, pas même un soupçon de proche. C’est incroyable. »

Le Néo-Zélandais Liam Lawson a testé AlphaTauri, l’Américain Logan Sergeant avec Williams et le Britannique Nick Yelloly chez Aston Martin. Ferrari a testé le Russe Robert Shwartzman et l’Italien Antonio Fuoco. (Reportage d’Alan Baldwin)