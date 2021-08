Des bouts serrés à viser en 2021

Au départ, je pensais que ce serait trop de temps partagé entre Hunter Henry et l’ancien Titan qui a marqué neuf touchés en 2020.

Et même si Henry pourrait finir par avoir plus de regards dans la zone rouge une fois qu’il sera en bonne santé, je pense toujours que Smith verra beaucoup plus de volume. De plus, il y a certainement de la place pour les deux – Jakobi Meyers est-il vraiment la cible principale là-bas? Je ne suis pas sûr. Nelson Agholor est-il un vrai WR n°1 ? Non, c’est une menace profonde.

Alors peut-être que Smith fait partie des meilleurs receveurs de cette équipe.