« Des bureaucrates là-bas pour ramasser nos pantoufles », dit Uma Bharti ; exprime ses regrets après que la vidéo soit devenue virale

Lorsque la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, Uma Bharti a exprimé ses regrets pour son langage excessif utilisé lors d’une interaction avec une délégation.

La dirigeante principale du BJP, Uma Bharti, connue pour ses remarques controversées, a déclenché une autre controverse avec ses remarques selon lesquelles les responsables gouvernementaux ne sont là que pour « ramasser les pantoufles de nos (dirigeants) ».

Alors qu’une vidéo contenant les commentaires critiques de Bharti contre la bureaucratie a fait surface sur les réseaux sociaux lundi, l’ancienne ministre de l’Union a exprimé ses regrets pour son langage excessif utilisé lors d’une interaction avec une délégation. La vidéo a été partagée par plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux.

« La bureaucratie d’Aapko Nahi Pata Kuchh Nahi Hoti, Chappal Uthanewali Hoti Hai. Chappal Uthati Hai Hamari. Hum Log Salut Raji Ho Jate hai Uske Liye. (Vous ne savez pas que la bureaucratie n’est rien. La bureaucratie est là pour ramasser nos chappals (pantoufles). Ils ramassent nos pantoufles. Nous n’avons été d’accord que pour cela) », l’entend-on dire dans la vidéo.

L’ancien CM du Madhya Pradesh a en outre déclaré qu’un gouvernement n’avait décidé de bouger qu’après une discussion entre les ministres concernés et les bureaucrates. Elle a dit : « Pensez-vous que la bureaucratie contrôle le leader ? Non, d’abord ils parlent (avec nous) en privé, puis la bureaucratie crée un dossier et le traite. J’ai été ministre au Centre pendant 11 ans, j’ai été ministre en chef. D’abord, nous (les dirigeants et la bureaucratie discutent) discutons, puis un dossier bouge.

Après la diffusion du clip, Bharti a publié une clarification dans une série de tweets, affirmant qu’il s’agissait d’une interaction informelle avec une délégation de représentants d’autres classes arriérées (OBC) chez elle à Bhopal et que la vidéo de celle-ci est devenue virale sur les réseaux sociaux.

«Je remercie les médias d’avoir montré ma vidéo complète parce que je ne parlais que pour défendre la bureaucratie. Certains d’entre nous, les dirigeants incompétents au pouvoir, prennent le couvert de la bureaucratie pour éviter leur inefficacité pour montrer que nous sommes très bons mais la bureaucratie ne nous permet pas de faire du bon travail », a-t-elle déclaré.

Bharti a déclaré que la vérité “d’après mon expérience, c’est qu’une bureaucratie honnête soutient un leader fort et vrai assis au pouvoir et ayant de bonnes intentions”. Le chef du BJP a ensuite exprimé ses regrets pour le genre de langage qu’elle a utilisé contre la bureaucratie. «Je regrette d’avoir utilisé un langage sans retenue alors que mes sentiments étaient bons. J’ai appris cette leçon d’aujourd’hui selon laquelle un langage modeste devrait être utilisé même dans les conversations informelles entre des personnes limitées », a-t-elle déclaré dans un autre tweet.

La dirigeante principale du Congrès et députée de Rajya Sabha, Digvijaya Singh, dans un tweet en hindi, a qualifié ses commentaires de « hautement répréhensibles ». Singh, un ancien CM, a déclaré que la bureaucratie s’est engagée à travailler de manière impartiale en vertu de la Constitution.

(Avec entrées PTI)

