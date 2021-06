Des bureaux de création de valeur pour l’avenir du travail à l’ère post-pandémique

Mumbai présente une myriade de possibilités d’investissement et de croissance pour les NRI, les HNI et les investisseurs d’entreprise au sein de ses quartiers commerciaux.

L’immobilier indien a été perturbé par les tsunamis de politique structurelle et le Covid-19 qui ont paralysé le secteur. Le verrouillage économique complet a conduit à des options de travail à domicile et à distance ayant un impact sur l’immobilier commercial. Cependant, les médias ont révélé qu’à mesure que l’économie s’ouvrait progressivement au troisième trimestre 2020, les activités commerciales ont repris et le marché indien des bureaux a commencé à connaître une reprise progressive. Les achèvements de projets ont augmenté de 59 % et l’absorption nette a augmenté de 63 %, par rapport au trimestre précédent. Cette dynamique s’est poursuivie jusqu’au T4 2020 avec une absorption nette de 8,24 m² de m², soit une augmentation de 52% par rapport au troisième trimestre.

Cependant, le premier trimestre de 2021 a été relativement lent en raison de l’avènement de la deuxième vague de Covid-19 dans le pays. Pourtant, le secteur a toujours été résilient. En fait, le pays a lancé son premier REIT pendant cette crise sans précédent du coronavirus suivi du budget de l’Union 2021 annonçant des politiques libérales d’investissement par les investisseurs étrangers de portefeuille et institutionnels. Selon de récents reportages dans les médias, les investissements immobiliers indiens en PE ont bondi 16 fois en un an pour atteindre 3,24 milliards de dollars en mars 2021. Cela a non seulement mis en évidence le potentiel du secteur commercial indien, mais a également créé des effets d’entraînement de positivité dans l’économie.

Mumbai présente une myriade de possibilités d’investissement et de croissance pour les NRI, les HNI et les investisseurs d’entreprise au sein de ses quartiers commerciaux. Le marché MMR compte environ 100 millions de pieds carrés d’actifs de bureaux, dont les principaux acteurs ont développé des transactions majeures. Cependant, alors que la ville a connu une croissance linéaire en termes de frontières géographiques, d’infrastructures et de commerce, elle a continué d’attirer un afflux énorme de population migrante en raison d’une urbanisation rapide. Cela a conduit à la nécessité de décentraliser et de décongestionner les points chauds commerciaux.

L’avenir du travail devrait maintenant être très différent de celui de l’ère pré-pandémique. Des tendances telles que « Work, Live and Play » et « Walk to Work » continuent de gagner du terrain et Mumbai, en tant que capitale commerciale de l’Inde, doit être en mesure de s’adapter à cela. Le succès croissant de la ville s’ajoute à la population active active, à la flambée des prix de l’immobilier, etc. tout en compromettant la liberté de l’espace, l’esthétique et les équipements supplémentaires. Cela a poussé les développeurs à explorer les nouveaux quartiers de banlieue dans lesquels les entreprises ont commencé à se familiariser avec le concept de bureaux de valeur et de bureaux satellites en phase avec la croissance de l’immobilier résidentiel.

En conséquence, la ville a été témoin de la « montée des banlieues » dans les villes satellites périphériques et les régions métropolitaines comme Andheri, Malad, Thane, Navi Mumbai et Panvel. Les efforts du gouvernement pour améliorer la connectivité et une série de projets d’infrastructure annoncés ont encore augmenté la développement. Aujourd’hui, des banlieues comme Thane sont devenues une destination commerciale privilégiée en raison de l’avantage d’une connectivité parallèle, de bonnes offres commerciales, de prix attractifs, de loisirs de grands espaces pour l’expansion et d’infrastructures sociales et civiques favorables pour offrir des bureaux de valeur.

Des acteurs respectés et appréciés avec un riche héritage dans le développement immobilier commercial offrent la modularité et l’évolutivité des espaces de bureaux commerciaux dans ces hotspots de banlieue. L’idée est de créer un parc d’activités commerciales dans le cadre d’un écosystème social florissant, le rendant lucratif dans la vie post-pandémique. L’emplacement devrait être choisi en accordant une attention particulière aux routes bien planifiées, aux trottoirs désignés, à la couverture verte, à une alimentation électrique et Internet robuste et aux aspects de durabilité. Ces types de bureaux, également appelés « bureaux de valeur », maximisent en permanence la valeur pour les clients, les employés, les parties prenantes et la société. Ce type de propriétés commerciales gagne en popularité en raison de la disponibilité de spécifications techniques telles que la surveillance CCTV avancée, l’architecture et la décoration intérieure, la présence d’ascenseurs à grande vitesse, d’ascenseurs de service et d’ascenseurs de stationnement qui apportent une « facilité de travail ».

Un autre aspect qui gagne rapidement du terrain, et aujourd’hui également un facteur d’influence clé dans l’achat d’un espace commercial, est l’écosystème autour de la propriété située. Le tissu socio-civique du lieu contribue grandement à la décision d’achat et de fait, à la productivité globale de l’entreprise. Le fait d’avoir un hôpital, des commerces de détail et d’autres équipements de loisirs permettent aux employés de créer des liens en dehors du travail ou d’assumer des responsabilités personnelles à leur convenance. Les développements urbains intégrés qui englobent ces caractéristiques sont les endroits les plus adaptés pour le « futur du travail ».

La nouvelle normalité obligera les acteurs de l’immobilier commercial à répondre aux besoins des entreprises, des entrepreneurs et même des professionnels en herbe. Alors que les tendances « Walk to Work » et « Live, Work and Play » deviennent la réalité de demain, le secteur doit prendre le train en marche en créant un écosystème progressif qui améliore le quotient de vie des résidents et le quotient de travail de la main-d’œuvre. opérant à partir d’ici. Il s’agit d’une proposition de valeur ajoutée offerte pour construire des bureaux à valeur ajoutée.

