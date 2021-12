Des buts à gogo ce Noël avec des cadeaux de Mohamed Salah, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez, Raheem Sterling et plus

Le football de Noël est là avec le régal habituel du lendemain de Noël avec une multitude de matchs de Premier League.

Man City passera le jour de Noël en tête du classement et cherchera à y rester pour le Nouvel An après que Liverpool ait perdu des points contre Tottenham.

getty

Mohamed Salah a déjà marqué ou aidé 25 fois cette saison et il n’y a eu que 17 matchs

Voici notre aperçu des paris et les meilleurs conseils des matchs de ce week-end…

Liverpool contre Leeds United

Liverpool a remporté ses trois derniers matchs à domicile en Premier League contre Leeds, inscrivant 10 buts au passage.

Mais les visiteurs sont invaincus dans les matchs de championnat du Boxing Day depuis 2014, remportant trois victoires et un nul depuis, mais cette course s’étendra-t-elle aux Reds, deuxièmes.

Marcelo Bielsa n’a pas eu une bonne sortie de Noël avec des raclées de Manchester City et d’Arsenal, mais fait maintenant face à un autre top quatre ce week-end.

Ce sera le quatrième match consécutif de Leeds contre une équipe parmi les quatre premiers – la plus longue course commune de l’histoire de la Premier League.

Pour aggraver les choses, Jurgen Klopp aime les matchs du Boxing Day, il a remporté ses quatre matchs de championnat disputés ce jour-là pour Liverpool.

Les trois derniers matchs entre ces deux équipes ont vu un énorme 12 buts et ils voleront probablement à nouveau avec la forme dans laquelle se trouvent Mohamed Salah et Diogo Jota.

La paire a marqué 25 buts en championnat entre eux, cette saison seulement, soit sept de plus que toute l’équipe de Leeds.

Astuce talkSPORT EDGE: Mohamed Salah et Diogo Jota marquent et plus de 3,5 buts à 33/20 (888Sport). Obtenez 30 £ de paris gratuits + 10 £ de bonus de casino lorsque vous pariez 10 £.

Luke Ayling sera après une meilleure performance défensive de ses coéquipiers ce week-end

Norwich City contre Arsenal

Norwich entrera dans le bas du tableau de Noël et affrontera une équipe qu’ils n’ont battue qu’une seule fois lors des 14 dernières tentatives.

Les Canaries n’aiment pas non plus un match du Boxing Day, ils en ont perdu six et ont fait match nul une fois, ce qui est le plus long run de la Premier League sans gagner et ils ont envie de prolonger ce run contre l’équipe de Mikel Arteta.

Les hommes de Dean Smith n’ont pas les statistiques derrière eux pour ce match difficile après avoir remporté seulement deux fois cette saison et ne sont qu’une séquence de trois défaites consécutives.

L’ancien capitaine d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, pourrait être redéployé ce week-end et a été impliqué dans six buts en seulement trois apparitions contre Norwich, marquant cinq buts.

Pendant ce temps, d’autres Gunners ont également tiré à plein régime, Gabriel Martinelli étant également impliqué dans six buts en championnat lors de ses six derniers matchs.

La paire complimente également le fait qu’Emile Smith Rowe a marqué trois buts au cours des 105 dernières minutes seulement, sortant deux fois du banc pour marquer.

Astuce talkSPORT EDGE : Martinelli et Smith Rowe marquent à 6,51/1 (Betfair). Obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement en espèces avec ce pari lorsque vous vous inscrivez ici.*

Man City contre Leicester City

Man City accueillera Leicester sur une course fantastique qui les a vus grimper au sommet du classement avec un avantage de trois points sur Liverpool.

Ils ont également remporté huit de leurs dix derniers matches de championnat contre les Foxes, ce qui n’augure rien de bon pour l’équipe de Brendan Rodgers.

Mais ils ont surpris lors du match retour la saison dernière avec une victoire de 5-2 alors que Jamie Vardy a inscrit un triplé.

Cependant, ils ne sont pas très performants après Noël, ils n’ont gagné qu’une seule fois le lendemain de Noël sur 11 matchs de championnat… alors que City est invaincu en huit !

Riyad Mahrez, l’ancien ailier de Leicester, a disputé cinq matchs le lendemain de Noël, les perdant tous et sera ravi de participer aux buts contre son ancienne équipe.

Mais jouer pour les Citizens ce jour-là pourrait lui apporter une meilleure fortune puisqu’il a marqué deux fois lors des deux derniers matchs de championnat.

Raheem Sterling est de retour dans les buts cette saison avec trois lors de ses trois derniers matches de championnat pour City et pourrait être favorisé ce week-end.

Astuce talkSPORT EDGE : Raheem Sterling et Riyad Mahrez marquent à 2,64/1 (Paddy Power). Placez ce pari et récupérez votre argent en espèces jusqu’à 20 £ lors de votre inscription ici.*

Pep Guardiola a fait tirer City sur tous les cylindres

Newcastle contre Man United

Les Magpies n’ont pas encore tout à fait réussi à gagner après avoir nommé Eddie Howe, mais devront surfer sur la mauvaise vague alors que la fenêtre de transfert de janvier se profile pour apporter des renforts.

Man United sera là pour gâcher la fête de Noël ce week-end avec Cristiano Ronaldo aimant un but contre eux.

Il a marqué deux fois à Old Trafford lors de son retour tant attendu en Premier League et devrait faire partie des buts une fois de plus alors que Newcastle a du mal.

Ils ont également connu une mauvaise série en décembre face aux premier et deuxième de la ligue consécutivement après avoir affronté une solide équipe de Leicester.

Mais ils ont également remporté leur première victoire en décembre contre Burnley au début du mois et espèrent donner un peu de joie de Noël à leurs fans ce week-end.

Astuce talkSPORT EDGE : Cristiano Ronaldo en marquera deux ou plus à 7/2 (William Hill).

