Des buts spectaculaires ont vu Patrik Schick comparé à la légende d’Arsenal Dennis Bergkamp et blessé l’Écosse à l’Euro 2020

L’Euro 2020 vient à peine de commencer, mais la superbe frappe de Patrik Schick contre l’Écosse sera sûrement l’objectif du tournoi.

La star de la République tchèque, incroyablement, a battu David Marshall depuis la ligne médiane alors que les Écossais ont subi une défaite 2-0 lundi, et il a également pris la tête dans le premier match.

GETTY

L’Ecosse n’avait pas de réponses pour le brillant Schick, qui a marqué deux fois à Hampden Park, dont un à 50 mètres

Sur son superbe but, Schick a déclaré à talkSPORT: «En première mi-temps, je vérifiais le gardien et où il se tenait. Je savais déjà qu’il se tenait très haut, alors quand le ballon est arrivé, j’ai juste fait une vérification rapide avec mes yeux, j’ai vu qu’il se tenait haut alors j’ai essayé et le ballon s’est parfaitement déroulé.

« Je n’ai pas été surpris parce que je voulais faire ça. J’étais juste très heureux que le ballon se soit parfaitement déroulé.

“Ce n’est que le premier match et je m’attends à de plus beaux buts donc on verra [if it’s goal of the tournament]. “

La façon dont Schick l’explique rend les choses si simples, mais comme vous pouvez le voir dans le clip ci-dessous, c’est tout sauf.

Vous n’avez peut-être pas entendu parler de Schick avant ses exploits contre l’Écosse, mais il est certainement très bien noté et a même été comparé à l’icône d’Arsenal et des Pays-Bas Dennis Bergkamp.

“Vous êtes probablement assis là à penser que c’est une hérésie de comparer un footballeur actuel dans la même phrase que Dennis Bergkamp, ​​mais ne me l’épinglez pas, les gens le font en Italie depuis des années”, a déclaré l’expert du football européen Andy Brassell à talkSPORT.

Brassell ajoute que ces comparaisons durent depuis qu’il a percé à la Sampdoria à l’âge de 20 ans en 2016.

Tu fais quelque chose de bien si tu es comparé au grand Bergkamp

Il a déménagé à Rome un an plus tard, le club de Serie A déboursant un record de 37,8 millions de livres sterling pour ses services.

Les choses n’ont pas fonctionné pour Schick dans la capitale italienne, mais il a reconstruit sa carrière avec un prêt au RB Leipzig et joue maintenant pour le Bayer Leverkusen.

Shick et la République tchèque affronteront l’Angleterre le 22 juin et Brassell pense que les hommes de Gareth Southgate doivent se méfier du joueur.

Il a ajouté : « Schick est un talent spécial autour duquel vous devez construire votre équipe. Il a relancé sa carrière en Allemagne – il a réalisé une très bonne saison 2019/20 avec Leipzig. Ils ne pouvaient pas le signer de façon permanente alors il est allé à Leverkusen.

La performance de Schick à Hampden Park suggère qu’il pourrait être l’une des stars de l’Euro 2020

HABITENT

Euro 2020 EN DIRECT : Espagne-Suède, la Pologne de Lewandowski stupéfaite, l’Ecosse perd son premier match

Haut

Liverpool voulait un as meilleur que KDB et Bruno et a quelque chose que Foden n’a pas

changements

Lewandowski est passé de la cible de Blackburn à «The Body» avec un régime de santé fou

étourdi

L’Ecosse battue par la République tchèque alors que Schick marque un but incroyable à 50 mètres

REVENIR?

Lingard veut rester à Man United au détriment des espoirs de transfert permanent de West Ham

Calme

Arnautovic s’excuse pour sa réaction de colère contre le but de l’Autriche mais nie être raciste

ABSENT

Pourquoi la star du Real Madrid Sergio Ramos ne joue-t-elle pas pour l’Espagne à l’Euro 2020 cet été ?

prières

Mourinho a prié et pleuré pour Eriksen après l’effondrement alors que Hojbjerg s’ouvre

“Ce qui est génial avec Schick, c’est qu’il est assez grand et fort pour être cet homme cible, mais il a aussi cette légèreté de toucher pour créer pour les autres et marquer des buts.”

“Les Tchèques n’ont peut-être pas la majorité du match contre l’Angleterre, malgré cet excellent noyau de joueurs du Slavia Prague qui ont atteint les quarts de finale de la Ligue Europa, Schick est l’homme qui peut faire fonctionner la magie avec très peu de ballon.”

talkSPORT et talkSPORT 2 auront des commentaires en direct de CHAQUE match de l’Euro 2020. Vous ne manquerez rien car nous vous proposons une couverture, des réactions et des analyses 24 heures sur 24 du 11 juin au 11 juillet. Écoutez en ligne ICI.