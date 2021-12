Des cadeaux de Noël pour les fans de sport, des livres sur le football au gin de Ryan Reynolds à Wrexham et d’autres cadeaux originaux

Vous ne savez pas quoi offrir à ce fan de sport dans votre vie à Noël ? talkSPORT.com vous a couvert – et cela ne vous coûtera pas une fortune (à moins que vous ne vouliez être comme Rocky, attention).

Voici donc quelques idées de cadeaux des meilleures lectures à cool et originales.

Le Père Noël prépare sa journée annuelle de travail, mais vous pouvez l’aider

Le livre quiz talkSPORT

Envie de devenir maître de quiz ? Eh bien, vous n’êtes pas jusqu’à ce que vous puissiez répondre correctement à toutes les questions ici et ensuite crier « terminé, mon pote ».

talkSPORT vous laissera avec celui-ci : quel joueur a été remplaçant de l’Angleterre et a ensuite joué contre eux lors d’une Coupe du monde ?

Achetez le livre ici.

Pouvons-nous ne pas le frapper? – Une célébration du football des années 90

Un pour les amateurs de nostalgie. Nommé en l’honneur de feu Graham Taylor, qui a aboyé l’instruction à ses joueurs anglais comme entendu dans le documentaire de 1994 Un travail impossible, cela capture le football des années 90 dans toute sa splendeur.

Gary Lineker fait caca dans son short – j’ai compris. Jack Charlton s’endormant devant le pape – oui. Qu’en est-il de la superstar de la WWE Shawn Michaels déclarant son amour pour les Blackburn Rovers ? Oh oui, c’est ici aussi.

Achetez-le ici.

101 chemises d’allumettes Manchester City

Comme vous pouvez vous y attendre, il y a quelques explosions du passé ici. L’auteur, Mark McCarthy, possède la meilleure collection de chemises Man City que vous puissiez trouver.

En explorant l’histoire – et les joueurs – derrière chaque maillot, il y a le maillot de Colin Bell de la saison du titre 1967/68, le haut des play-offs porté par Shaun Goater lors des play-offs de 1999 ainsi que des offres plus récentes de Phil Foden et John Stones.

Une plongée fascinante dans la passion d’un homme. Achetez-le ici.

Le top cinq de presque tout

Basé sur la fonctionnalité populaire « Top 5@5 » de l’émission phare Drive de talkSPORT, présentée par Adrian Durham et Darren Gough, il s’agit du top cinq définitif de, enfin, de tout… presque.

Aussi, comme si cela ne suffisait pas, il met également en lumière :

Quelle légende de la Coupe du monde a refusé de parler à Adrian DurhamQuel médaillé d’or olympique est devenu un strip-teaseurLes chansons d’Oasis préférées de Noel GallagherCe que Darren Gough faisait sur une île avec Neville SouthallPourquoi Andy Goldstein était au mariage d’Ossie Ardiles

Achetez-le ici.

EXCENTRIQUE

SOYEZ ROCKY

Sylvester Stallone a un magasin vendant tout ce qui concerne Rocky Balboa, y compris les Stars and Stripes qu’il portait pour combattre Ivan Drago le jour de Noël dans Rocky IV.

Vous pouvez également acheter sa ceinture de championnat à accrocher à la maison si vous le souhaitez, porter son fedora ou même vous promener dans la cape de Thunderlips AKA Hulk Hogan.

Après tout, quoi de plus Noël que Rocky ?

slystalloneshop.com

Vous voulez être un champion fictif ?

ÊTRE COMME ROB – ET SON AMI DEADPOOL

Une touche d’Hollywood a pris le relais à Wrexham avec les nouveaux propriétaires du club, les acteurs Rob McElhenney et Ryan Reynolds, qui en ont pris le contrôle plus tôt cette année.

En conséquence, la boutique du club a beaucoup de clins d’œil à leurs propriétaires.

CHOSES FRAICHES NON NÉCESSAIRES

Eh bien, talkSPORT dit inutile, mais des refroidisseurs pour votre boisson – pas de prise de tête, n’est-ce pas ?

Et comment puis-je rendre la consommation de Frosties le matin encore plus satisfaisante, n’a jamais demandé personne.

Eh bien, maintenant, vous pouvez vous amuser davantage en plongeant vos flocons dans un filet de basket-ball sans raison grâce aux gens de uncommongoods.com. Fonctionne probablement mieux avec Cheerios, l’esprit.

Cependant, pour les questions les plus urgentes – comme garder votre boisson au frais sur le terrain de golf – ils ont aussi quelques refroidisseurs de whisky.