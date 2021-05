Des cadres beauté de Tatcha, L’Oréal et Skinfix sur la maternité – WWD

Vennette Ho, directrice générale, responsable mondiale de la beauté et des soins personnels, Financo Raymond James

Mère de Dylan, 11 ans, et Kira, 7 ans

Ma mère m’a appris à voir un monde sans limites et à penser à chaque problème comme ayant une solution. C’est un état d’esprit extrêmement précieux dans la banque d’investissement, car une grande partie de ce travail consiste à résoudre des problèmes complexes! Elle aime le mot «ténacité» – et c’est un élément clé du succès dans toute entreprise.

Sarah Curtis Henry, directrice du marketing, Tatcha

Mère de RJ, 5

Être mère m’a permis de rompre avec l’idée de contrôle, tant dans la vie que dans les affaires. Je peux guider mon fils et tenter de planifier chacun de ses mouvements, mais en fin de compte, des forces indépendantes de ma volonté, y compris son libre arbitre et le monde en constante évolution qui nous entoure, influenceront le résultat et qui il deviendra. Cela est vrai dans les affaires. Je peux planifier au nième degré, mais la perturbation est une constante et la fluidité est essentielle. Je ne l’aurais pas autrement.

Charlotte Cho, fondatrice, Soko Glam

Mère de Kennedy, 5 mois 1/2

Le concept de «Penché» est génial en théorie, difficile à exécuter. La maternité est extrêmement complexe et difficile, et parfois, quelque chose doit donner. Souvent, vous aurez l’impression que vous n’êtes pas à votre meilleur dans l’un ou l’autre rôle. La maternité m’a changé en ce sens que je suis obligée de travailler plus efficacement et d’apprendre à mieux prioriser. Enfin, la maternité (et la pandémie, d’ailleurs) m’a aidé à être plus empathique envers ceux qui m’entourent qui jonglent également avec un double rôle de gardienne, car la vie arrive!

Lauren Brindley, vice-présidente du groupe, Walgreens

Mère d’Austin, 10 ans; Sebastian, 8 ans, et Jasper, 1 an.

Être maman de trois merveilleux jeunes fils, tous avec des personnalités différentes, des âges différents, des besoins et des désirs différents… signifie que je suis constamment sur mes gardes. Être parent est la plus grande courbe d’apprentissage à laquelle vous ferez face et cet apprentissage ne se termine jamais. J’aime ça.

Mes enfants m’ont appris à regarder vers l’avenir, à évaluer constamment l’évolution de l’environnement et à adapter mon approche pour obtenir le résultat le plus réussi. Ils m’ont aussi appris à apprécier le voyage… l’exploration… l’innovation… et à m’amuser en chemin. Ma vie est certainement bien remplie à la fois professionnellement et personnellement et je ne changerais rien.

Erica Culpepper, directrice générale, L’Oréal USA

Mère de Jabril, 23 ans, et Jalil, 17 ans

Être maman m’a appris l’art de concevoir une vie, une famille, une équipe et une entreprise dont je voudrais faire partie. J’ai appris à apporter mon propre soleil et à me concentrer sur la tâche à accomplir pour nous, sans m’inquiéter de ce que tout le monde fait.

Amy Gordinier, fondatrice et PDG, Skinfix

Mère d’Izzie, 17 ans, et Will, 15 ans

Être maman m’a appris à accorder plus d’attention à ce que je peux apprendre de chaque membre de l’équipe – indépendamment de leur expérience professionnelle ou de leur mandat. Les enfants arrivent dans ce monde avec de la sagesse et des cadeaux. J’apprends constamment de mes enfants – ils m’aident à grandir et à suivre mon objectif. De la même manière, j’apprends constamment de profondes leçons de mon équipe sur des choses comme la gestion des personnes, la communication efficace, la culture, le partenariat, l’équilibre et la grâce.