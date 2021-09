Des cadres supérieurs rejoignent Homeros pour étendre les opportunités DeFi

Sous la direction du président Peter Najarian, Homeros a récemment accueilli des cadres de niveau C qui sont tous des experts dans l’espace crypto. Par exemple, le PDG nouvellement nommé de l’entreprise, Alex Richards, est un professionnel de la blockchain avec une formation en gestion de projet et en marketing mondial.

Homeros espère obtenir un plus grand succès sous la direction du PDG Richards alors qu’il s’efforce d’apporter la technologie blockchain à un large public et d’améliorer son écosystème. Richards prévoit de soutenir l’avancement de l’écosystème blockchain d’Homer et d’explorer les possibilités de financement décentralisé.

Des solutions DeFi innovantes pour révolutionner l’espace Blockchain

Homeros propose des solutions basées sur la blockchain pour résoudre les problèmes auxquels l’écosystème cryptographique est confronté depuis sa création lorsqu’il répond aux besoins de développement DApp. Pour la communauté crypto, il offre une sécurité améliorée, une évolutivité massive, une large interopérabilité et une authenticité totale. En plaçant à la fois les développeurs et les utilisateurs au premier plan de ses offres de produits, il vise à permettre des opportunités de monétisation sécurisées et accessibles pour les actifs décentralisés et l’espace applicatif.

Homeros est entièrement équipé pour gérer 300 000 transactions par seconde (TPS) à l’aide de systèmes de génération de blocs éprouvés. Il a une version améliorée d’un réseau principal de troisième génération. En outre, il utilise le protocole de consensus Delegated Dual Proof-of-Stake (DDPoS) qui élimine tous les problèmes rencontrés par les blockchains précédentes, tels que les conflits d’intérêts et des délais de consensus plus longs.

Tirant parti d’une infrastructure DeFi transparente et optimisée, Homeros permettra de multiples opportunités DeFi. Parallèlement à cela, sa pièce utilitaire, HMR, sera utilisée pour les services déployés sur le réseau principal Homeros, tels que le financement participatif DApp, les achats In-DApp et les récompenses de performance.

Caractéristiques

Comme nous l’avons mentionné leurs offres de produits, examinons également certaines des fonctionnalités les plus complètes d’Homeros :

Homeros DApp Marketplace

Homeros Marketplace propose une plate-forme évolutive et sécurisée où les passionnés peuvent choisir parmi différentes DApps. Les utilisateurs peuvent accéder aux DApps gratuits disponibles chez Homeros, ou ils peuvent acheter des DApps Premium qui sont acclamés par la critique par la communauté. Tous les utilisateurs ont la possibilité de profiter des DApps gratuitement ou d’acheter des DApps, selon leurs préférences.

Les DApp Premium peuvent également être développées en partenariat entre les développeurs et les supporters DApp. En ce qui concerne spécifiquement les DApps premium, les développeurs qui ont déjà établi une réputation peuvent décider de rendre leurs Dapps gratuites ou premium. Comme les utilisateurs peuvent être moins nombreux sur ces DApp Premium car cela nécessite un paiement, la communauté peut s’attendre à ce que les fonctionnalités de DApp soient meilleures que les DApp gratuites.

Les utilisateurs peuvent interagir entre eux au sein d’applications décentralisées. De plus, dans les Business DApps, les utilisateurs peuvent profiter d’améliorations en matière d’analyse commerciale, de business intelligence, etc. Grâce aux DApps LifeStyle, les utilisateurs peuvent profiter de diverses commodités liées à LifeStyle.

Extensibilité DApp

Une belle opportunité attend les développeurs avec Homers. Les API Homeros permettent aux développeurs de créer leurs propres écosystèmes extensibles au sein de la plate-forme. En donnant aux créateurs un espace pour créer leur propre interface pour que les utilisateurs interagissent, le système crée de nouvelles lacunes à combler par leur créativité. Par conséquent, les utilisateurs utilisant des DApps dans Homers peuvent profiter d’une expérience plus approfondie et plus complète que la simple fonctionnalité DApp, qui inclut à la place des contextes et des améliorations.

DéFi

Homeros explore également de nouvelles fonctionnalités dans DeFi. Depuis l’année dernière, DeFi est un sujet brûlant dans le monde de la cryptographie et est sur le point de poursuivre sa croissance. À l’avenir, Homeros permettra le développement de divers DeFi au fur et à mesure que la communauté HMR se développe dans un effet de synergie avec les DApp connexes. De cette façon, les détenteurs de HMR peuvent envisager divers produits DeFi et les projets DApp présentés pourraient bénéficier de la liquidité accumulée au sein de la communauté HMR. Avec ce type de DeFi, vous transformerez totalement l’écosystème HMR.

Apporter des opportunités de monétisation à votre écosystème

Les annonceurs peuvent s’associer à une variété d’applications décentralisées. La plate-forme créera à terme un réseau publicitaire qui permettra aux entreprises de faire la publicité de leurs produits au sein de ces DApps en tant qu’annonces natives. En utilisant Homers, les annonceurs peuvent toucher un large public.

De plus, les entreprises liées à DApp peuvent utiliser la communauté décentralisée d’Homer pour trouver des développeurs DApp indépendants ou pour collaborer avec des développeurs DApp en herbe. Ils peuvent discuter de la façon dont un concept DApp particulier bénéficiera aux deux parties. Non seulement cela, mais ils peuvent également parrainer des événements organisés exclusivement dans DApps.

