Des camarades de classe collégiales se concentrent sur la croissance de l’industrie de la lunetterie / REGARDER .

Tracey Vontelle Green et Nancey Harris

*BROOKLYN, New York — À l’aube de la pandémie de COVID-19, deux femmes afro-américaines entreprenantes ont vu une opportunité de capitaliser sur leur passion pour les lunettes élégantes et ont créé leur entreprise à partir de zéro.

Tracey Vontelle Green et Nancey Harris de Brooklyn, New York, ont choisi de s’aventurer dans les eaux inconnues de l’industrie de la fabrication de lunettes à une époque où la plupart des entreprises fermaient leurs portes.

Ils ont lancé Vontelle en octobre 2020, dans l’espoir d’apporter un style unique sur le marché. Avant cette entreprise, ils ont effectué des recherches approfondies pour comprendre ce que leur consommateur cible recherchait dans les lunettes urbaines contemporaines.

Green, qui porte des lunettes depuis l’âge de 13 ans, a déclaré: «Je me souviens à quel point j’étais bouleversée quand j’ai dû commencer à les porter. Alors j’ai dit, puisque je dois porter des lunettes, je veux faire une déclaration. C’est ce qui a commencé mon voyage en les portant, non seulement pour voir le tableau, mais aussi pour être à la mode.

Sa passion pour la mode qui attire l’attention a commencé lorsqu’elle était une adolescente fan de l’animatrice de talk-show Sally Jessy Raphael dans les années 1980. Elle est devenue l’un des changeurs de jeu à la télévision de jour, dans un sens, à cause de ses lunettes rouges d’écolier. Ce regard a résonné avec Green et l’a lancée dans sa quête pour susciter l’intérêt pour son sens de la mode lorsque les gens la regardaient dans les yeux.

“Les lunettes de Sally Jessy Raphael lui donnaient l’air de voler”, a déclaré Green. « Il y avait un vieux dicton à l’époque selon lequel les filles avec des lunettes n’avaient pas de laissez-passer et je voulais obtenir des laissez-passer des garçons. »

“Après avoir cherché haut et bas pour des lunettes élégantes et ethniques, nous avons réalisé qu’elles n’existaient tout simplement pas”, a déclaré Harris. “C’est à ce moment-là que Tracy a suggéré que nous commencions notre propre ligne.”

Alors que le penchant de Green pour les lunettes élégantes a commencé par nécessité, Harris a toujours été amoureux de l’optique. Elle n’a commencé à porter des lunettes que deux ans après avoir obtenu son diplôme universitaire en 1993. Elle travaillait dans les relations publiques pour un optométriste lorsqu’elle a commencé à avoir des problèmes d’éblouissement nocturne au volant. Elle a finalement reçu un diagnostic de myopie et a dû commencer à porter des lunettes.

Green et Harris se sont rencontrés par l’intermédiaire d’une connaissance personnelle lors de leur première année à la Morgan State University à Baltimore. Leur amitié s’est développée rapidement et ils sont devenus inséparables sur le campus. Au fur et à mesure que la relation s’est développée, ils sont restés proches même une fois séparés après l’obtention de leur diplôme. Leur relation a eu un impact profond sur le développement de leur entreprise, car il ne s’agissait pas seulement de créer un look pour leurs clients. Ils voulaient avoir un impact dans une industrie où peu d’Afro-Américains avaient accès.

“Nos lunettes sont originales, authentiques, distinctives et invitent à la conversation”, a déclaré Harris. “Vontelle ajoute une richesse culturelle au marché. Nous sommes sous-représentés et mal desservis dans cette industrie.

La valeur du marché mondial des lunettes en 2020 était de 149,9 milliards de dollars, selon les données de Grand View Research et Statista, contre 138,7 milliards de dollars en 2019. Il devrait atteindre près de 259 milliards de dollars d’ici 2027. Le marché américain des lunettes, y compris les lunettes de soleil, était évalué à environ 18 milliards de dollars en 2019. Harris a déclaré que les Afro-Américains sur le marché américain des soins de la vue généraient moins de 3 millions de dollars par an.

L’année dernière, alors même que de nombreuses entreprises américaines fermaient leurs portes, Harris et Green ont décidé que le moment était venu de lancer leur entreprise.

“La pandémie nous a un peu aidés car elle nous a permis de ralentir et de développer différents styles de montures”, a déclaré Green. “Au lieu d’essayer de prouver qui avait la meilleure idée, nous avons respecté les points de vue de chacun, c’est pourquoi nous avons maintenant 34 styles de montures différents.”

Vontelle est le deuxième prénom de Green et est vaguement traduit du français par « là, elle y va », ce qui correspond aux affaires des femmes, car chaque monture conçue individuellement reflète leur état d’esprit lorsqu’elles ont acheté des montures pour elles-mêmes. Green est chef de la direction et se concentre sur la définition de leur vision d’entreprise; Harris est directeur des opérations et se concentre sur la conception de produits. Mais les deux femmes sont impliquées dans tous les aspects de l’entreprise.

Ils visent à devenir la principale entreprise de conception de lunettes appartenant à des femmes afro-américaines avec leur marque innovante, chic et avant-gardiste, dans l’espoir de se tailler une niche sur le marché en pleine croissance.

Ils ont financé leur startup en mutualisant leurs propres ressources. Dans le cadre de leurs recherches, ils se sont rendus à la Fashion Week à Paris, découvrant comment ils se distinguaient dans l’industrie majoritairement blanche et dominée par les hommes asiatiques.

“Quand nous sommes arrivés là-bas, non seulement nous avons remarqué que nous n’étions pas seulement les seules femmes afro-américaines là-bas [in the eyewear segment], nous étions les seules femmes de couleur », a déclaré Green. “Mais au moment où nous sommes partis, tout le monde savait qui nous étions.”

Avec de faibles frais généraux et un laboratoire où ils créent les montures et les verres dans le sous-sol d’un brownstone de Brooklyn, ils sont en mesure de faire profiter les consommateurs des économies réalisées. Bien que maintenant officiellement dans le secteur de la fabrication de lunettes, Green et Harris n’ont pas oublié le traumatisme de perdre ou de casser leurs lunettes. Vontelle offre à ses clients un remplacement gratuit dans l’année suivant l’achat en cas de perte ou de bris de lunettes.

Au plus fort de la pandémie, lorsque le port du masque en public était requis, ils ont créé des revêtements faciaux élégants pour correspondre à leur monture.

Vontelle s’est également associée à WIN (Women in Need) à New York pour aider à fournir des lunettes aux femmes qui n’en ont pas les moyens.

(Edité par Judith Isacoff et Matthew B. Hall)

