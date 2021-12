Des cambrioleurs californiens se faisant passer pour des paysagistes ciblent des maisons américano-asiatiques, selon la police

Des cambrioleurs en Californie semblent cibler les maisons d’Américains d’origine asiatique tout en se faisant passer pour des paysagistes dans une série de vols qui surviennent au milieu d’une augmentation des vols à domicile, ont déclaré les autorités la semaine dernière.

Le département de police de Torrance a émis mercredi un avertissement concernant les similitudes entre plusieurs cambriolages résidentiels qui se sont produits ces dernières semaines à Torrance, une ville de la région métropolitaine de Los Angeles.

TROIS VICTIMES À HOLLYWOOD SUIVI DE VOL À LA MAISON TENUE À GUNPOINT

Dans ces vols, les voleurs semblaient cibler des maisons en rangée dans des communautés fermées où les propriétaires sont d’origine asiatique et possèdent des entreprises en dehors de Torrance, a déclaré la police, ajoutant que les victimes avaient peut-être été suivies chez elles.

La police a déclaré que de grandes quantités d’argent étaient conservées dans les maisons.

Il y avait trois à quatre suspects dans ces incidents qui se faisaient tous passer pour des jardiniers ou des paysagistes, selon les autorités. La police a publié deux photos de suspects portant des chapeaux à larges bords et des gilets réfléchissants.

On pensait que les suspects conduisaient des mini-fourgonnettes et des VUS récents de fabrication américaine.

L’avertissement intervient au milieu d’une augmentation des vols à domicile dans le comté de Los Angeles. Un porte-parole du département de police de Los Angeles (LAPD) a déclaré à Fox News la semaine dernière que les vols à domicile semblent « surgir partout » dans la ville.

Le LAPD a annoncé à la mi-novembre qu’il enquêtait sur plus de 110 vols impliquant au moins six gangs de rue différents dans lesquels les victimes ont été suivies chez elles. Le LAPD avait émis un avertissement concernant les « vols à domicile » plus tôt en novembre après une série d’incidents.

Le département a par la suite développé un « groupe de travail de suivi à domicile » en réponse à la tendance actuelle à la criminalité après qu’un de ces vols se soit soldé par un homicide le 23 novembre.