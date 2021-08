Des caméras ont filmé Tony La Russa en train de réprimander le receveur Seby Zavala en pirogue

in

Savons-nous pourquoi Tony La Russa criait sur son receveur ici ? Sélection d’emplacement à Vladdy ? pic.twitter.com/kXPXxaddDs – Ian Hunter (@BlueJayHunter) 24 août 2021

Vous remarquerez également que La Russa n’a pas pris la peine d’aborder le terrain avec Lance Lynn qui a été le seul à lancer le terrain et à rater sa place. Zavala s’est mis en place pour un terrain bas et extérieur avec une cible hors du marbre. Le lancer de Lynn, cependant, a attrapé la partie médiane de la zone. Quelque chose qui ne peut pas arriver avec un frappeur agressif comme Vlad Jr.

Marque 💥 Nouveau 💥 Ballgame 💥 pic.twitter.com/gtJafFeESy – Blue Jays de Toronto (@BlueJays) 24 août 2021

Mais La Russa a choisi de blâmer le receveur au grand jour et non Lynn, ce qui, encore une fois, n’était pas juste. De plus, si La Russa voulait vraiment contourner Vlad, la première base était ouverte. Il aurait pu demander une marche intentionnelle sans forcer Lynn à lancer un lancer 3-0.

Lynn à son crédit, a pris la responsabilité du terrain après la victoire 2-1 des Blue Jays. Lynn a déclaré via le Chicago Tribune :

« C’était stupide – il n’y a pas d’autre moyen de le dire. J’ai dit à Tony que quand je suis entré (la pirogue), c’était tout sur moi. J’essayais de lancer une balle, et elle est revenue sur la plaque.

Il a continué:

“Quand vous regardez l’erreur que j’ai commise, c’était terrible. Mais dans l’ensemble, (le receveur) Seby (Zavala) et moi avons eu un bon va-et-vient, déplaçant le ballon vers l’intérieur et l’extérieur, changeant certaines vitesses. Tout se sentait plutôt bien. « Quand vous y revenez, si vous ne faites pas une erreur mentale stupide, vous pourriez être en train de regarder sept manches sans points. Vous ne savez toujours pas ce qui va se passer après avoir promené le gars, mais vous ne pouvez pas laisser Vladdy vous battre là-bas sur un terrain de 3-0, quoi qu’il arrive.

Sans surprise, La Russa n’a pas voulu commenter ce qui s’est passé là-bas.