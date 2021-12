Des camionneurs boycottent un État entier suite à la peine de 110 ans de prison d’un conducteur pour accident

Certains camionneurs semblent refuser d’effectuer des livraisons dans l’État du Colorado après la condamnation la semaine dernière de Rogel Aguilera-Mederos. Aguilera-Mederos a été condamné à 110 ans de prison pour son rôle dans un accident de 2019 qui a fait quatre morts dans le Colorado. Le bavardage croissant sur les réseaux sociaux indique que de nombreux camionneurs ont juré de « boycotter complètement le Colorado », et une pétition visant à commuer la peine d’Aguilera-Mederos a recueilli plus de 4,5 millions de signatures.

Des vidéos virales partout sur les réseaux sociaux montrent des camions de fret à l’arrêt, avec des voix off ou des légendes de leurs chauffeurs disant qu’ils ne livreront pas dans le Colorado par solidarité avec Aguilera-Mederos. L’une des vidéos les plus en vue montre une longue file de camions arrêtés sur l’autoroute avec la légende : « UNITED WE DEFINITEMENT CAN BE HEARD », mais le contexte de ce clip ne peut pas être vérifié au moment de la rédaction de cet article. Quoi qu’il en soit, il est clair que certains camionneurs prennent position au nom d’Aguilera-Mederos, appelant le système judiciaire du Colorado à reconsidérer son cas.

Les camionneurs n’entrent pas dans le Colorado pour protester contre le fait que Rogel Lazaro Aguilera-Mederos ait été condamné à 110 ans de prison après que ses pauses aient échoué et que son camion ait tué 4 personnes, une tragédie dont l’entreprise devrait être responsable. Je pense que nous sommes sur le point de voir le pouvoir des camionneurs. pic.twitter.com/FdC718pQ1I – Lire Enseigner à transgresser par des crochets de cloche (@JoshuaPotash) 18 décembre 2021

Selon un rapport d’ABC7 News, Aguilera-Mederos conduisait un semi-remorque sur une autoroute à Denver, dans le Colorado, lorsque ses freins ont lâché. Il a admis aux forces de l’ordre qu’il dépassait largement la limite de vitesse à environ 85 milles à l’heure et a déclaré qu’il avait essayé de se ranger sur l’accotement pour éviter une collision, mais qu’il n’y était pas parvenu car un autre semi-camion y était déjà arrêté. Il n’y avait ni alcool ni drogue dans le système du conducteur lorsqu’il a été testé immédiatement après l’accident. Son camion a heurté la circulation à l’arrêt, provoquant un carambolage de 28 voitures et une explosion mortelle enflammée.

Aguilera-Mederos a été reconnu coupable en octobre et a été condamné la semaine dernière. L’homme de 26 ans a été reconnu coupable d’homicide au volant et de 23 autres accusations liées à l’accident, mais les critiques disent que les accusations et la peine sont excessives. Les camionneurs sur les réseaux sociaux disent qu’ils ne veulent pas travailler dans un état où ils seront tenus personnellement responsables de ce genre d’accidents, estimant que l’employeur d’Aguilera-Mederos devrait partager une certaine responsabilité pour ses freins défaillants et son emploi du temps désespéré.

De nombreux camionneurs répondent en disant qu’ils ne livreront plus au Colorado !!! pic.twitter.com/AVWqqLYRI1 – 𝑀𝒶𝓇𝒾𝒶🌹 (@yogirl_mariaaa) 16 décembre 2021

« Beaucoup de camionneurs ont peur d’aller dans le Colorado. Le Colorado a beaucoup de montagnes, beaucoup de collines », a déclaré Tony Salas, co-fondateur de la Greater Houston Trucking Association. Il a déclaré à Inside Edition : « [Aguilera-Mederos] n’avait que 23 ans et n’avait jamais conduit en dehors du Texas et s’est rendu sur un terrain qui a beaucoup de montagnes. D’après notre compréhension, il y avait déjà un incident devant lui, et son équipement est tombé en panne sur lui. »

« Nous soutenons pleinement et soutenons le boycott de l’industrie et des affaires au Colorado », a ajouté Salas, s’exprimant au nom de son association. Un porte-parole du gouverneur du Colorado, Jared Polis, a déclaré à ABC : « Nous accueillons et demandons » un appel de la défense, « et accélérerons l’examen ». Il n’est pas clair si le boycott a eu un impact significatif sur la chaîne d’approvisionnement dans le Colorado au moment de la rédaction de cet article.