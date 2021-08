Des camions Ford à la Xbox, la pénurie de puces cause toujours des problèmes

in

À partir de la semaine prochaine, General Motors interrompt à nouveau les chaînes de montage de plusieurs usines de camionnettes parce que l’entreprise ne dispose pas de suffisamment de puces informatiques. Les usines étaient de nouveau opérationnelles depuis une semaine seulement après un arrêt en juillet, également causé par la pénurie de copeaux.

Ces arrêts de production pourraient ne pas s’arrêter de sitôt. “Je pense que nous continuerons à voir l’impact cette année, et il aura une queue l’année prochaine”, a averti la PDG Mary Barra mercredi. Et le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a également prédit le mois dernier que les choses ne reviendront pas à la normale avant au moins un an ou deux.

Maintenant, l’impact de la crise de l’offre s’étend aux technologies grand public. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a averti la semaine dernière qu’une offre limitée de semi-conducteurs nuirait aux ventes d’iPhone. Microsoft a du mal à fabriquer suffisamment de consoles Xbox et d’ordinateurs portables Surface. Elon Musk a déclaré à un tribunal le mois dernier que la pénurie de puces signifiait que Tesla ne serait en mesure de fabriquer qu’environ la moitié du nombre de batteries domestiques Powerwall qu’il pense pouvoir vendre. Une entreprise de jouets sexuels de San Francisco a même stocké des microcontrôleurs pour parer aux futurs problèmes de la chaîne d’approvisionnement.

Il est clair que la pénurie mondiale de puces ne montre aucun signe de ralentissement de si tôt. En fait, cela semble empirer. Alors que la Maison Blanche s’efforce d’étendre la fabrication de puces aux États-Unis pour éviter de futures pénuries, il pourrait s’écouler des années avant que l’investissement du gouvernement ne soit réellement rentable pour les consommateurs. Donc, pour l’instant, l’industrie des puces continuera d’être entravée par les retombées de la pandémie de Covid-19, car les produits sont livrés avec des fonctionnalités manquantes et des prix plus élevés – souvent après de longs retards.

“L’administration dit:” Eh bien, c’est temporaire “”, a déclaré à Recode Willy Shih, professeur de pratiques de gestion à la Harvard Business School. “Les gens dépensent beaucoup d’argent pour accélérer les choses, et quelqu’un va devoir payer pour cela.”

Afin de mesurer l’ampleur de la pénurie de puces, Recode a contacté près de 30 entreprises qui utilisent, conçoivent, et faire des puces, y compris General Motors, Qualcomm et Hewlett-Packard. Toutes les entreprises qui ont répondu ont déclaré être touchées par la pénurie.

Le fabricant d’électronique Toshiba a déclaré à Recode qu’il était obligé de payer des prix plus élevés pour les composants, tandis que Toyota a déclaré que les problèmes de chaîne d’approvisionnement de l’entreprise continuaient d’affecter la production dans ses installations nord-américaines. BSH, qui fabrique des appareils Bosch, a déclaré que certains produits ont des délais de livraison allant jusqu’à six mois.

Alors que les entreprises s’adaptent à leur manière, la plupart n’avaient pas prévu de résolution de si tôt. Au lieu de cela, les entreprises considèrent la pénurie de puces comme un problème à l’échelle de l’industrie qui pourrait ne pas être résolu jusqu’à au moins l’année prochaine et très probablement jusqu’en 2023.

La pénurie de puces fait toujours des ravages dans la production automobile

Presque tous les grands constructeurs automobiles ont été touchés par la pénurie de puces. Le mois dernier, Ford Motors a annoncé que ses bénéfices du deuxième trimestre avaient chuté de 50 %, soit plus d’un demi-milliard de dollars, en grande partie à cause du manque de semi-conducteurs. Stellantis, le conglomérat automobile néerlandais, a interrompu la production de son pick-up Jeep Gladiator en juillet parce que la société ne pouvait pas obtenir suffisamment de puces. Et le directeur financier de Subaru, Katsuyuki Mizuma, a récemment déclaré que, grâce à la pénurie de puces, l’entreprise ne disposait que de sept jours d’inventaire, par rapport aux 45 jours d’approvisionnement de voitures dont dispose normalement le constructeur automobile.

Ces problèmes de chaîne d’approvisionnement ont commencé au début de la pandémie de Covid-19, lorsque des fermetures dans le monde entier ont fermé des usines de fabrication, perturbant l’approvisionnement en semi-conducteurs tout en entraînant simultanément une augmentation de la demande d’appareils comme les ordinateurs portables et les consoles de jeux. Sentant un ralentissement économique, de nombreux constructeurs automobiles ont sauté sur la ligne pour les puces. La fabrication des semi-conducteurs peut prendre jusqu’à six mois. Ainsi, lorsque les constructeurs automobiles ont annulé leurs commandes, les entreprises de technologie grand public ont pu intervenir et acheter ces puces. Lorsque la demande automobile est revenue et que les constructeurs automobiles avaient à nouveau besoin de semi-conducteurs, il n’y en avait pas assez pour tout le monde.

Les acheteurs de voitures ressentent maintenant les conséquences de la pandémie difficile à prévoir sous la forme de véhicules manquant de fonctionnalités, de prix plus élevés et d’une pénurie d’options. GM a vendu certains de ses nouveaux camionnettes et VUS sans systèmes avancés de gestion du gaz ni fonctions de recharge sans fil. Renault a cessé d’installer les grands écrans qui se trouvent derrière le volant de ses modèles de SUV Arkana, tandis que Nissan a laissé les systèmes de navigation sur des milliers de voitures.

Tesla s’est même tourné vers la réécriture du code de ses véhicules afin que l’entreprise puisse utiliser les puces dont elle disposait. Mais même cela n’a pas complètement épargné l’entreprise de l’impact de la pénurie. Le PDG Elon Musk a déclaré aux investisseurs en juillet qu’il était particulièrement difficile pour l’entreprise d’obtenir les puces nécessaires pour ses airbags et ses ceintures de sécurité, caractéristiques essentielles d’une voiture.

Tous ces problèmes combinés affectent également les prix. Quelque 13% des personnes achetant une voiture en avril ont payé au-dessus du prix de l’autocollant, contre 8% en 2020, a déclaré un analyste à The Verge. En fait, la pénurie de puces est devenue si grave qu’elle n’alimente pas seulement les prix élevés des voitures neuves, mais aussi la hausse des prix des véhicules plus anciens. Cela signifie que les consommateurs qui cherchent à acheter une nouvelle voiture ont trois choix limités, a écrit Consumer Reports en juillet : « Regardez les modèles que vous n’envisageiez pas auparavant, suspendez l’achat ou réparez votre vieille voiture si elle est en mauvais état. »

Il n’y a pas de solution miracle à la pénurie de semi-conducteurs

La demande de puces est toujours incroyablement élevée et il n’y a aucune raison de s’attendre à un excédent soudain de semi-conducteurs dans les prochaines semaines. À l’heure actuelle, il n’y a qu’un petit nombre de fabricants de puces dans le monde, et une grande partie de l’offre mondiale de semi-conducteurs provient d’une seule entreprise basée à Taïwan : TSMC.

Les fabricants de puces produisent déjà des puces à leur capacité maximale, selon Falan Yinug de la Semiconductor Industry Association, un groupe commercial et de lobbying qui représente l’industrie des puces. “La production de puces a, en fait, considérablement augmenté, et plus de puces ont été expédiées ces derniers mois que jamais auparavant”, a déclaré Yinung à Recode.

Encore une fois, faire une seule puce prend un temps incroyablement long. Dans le même temps, la construction de plus d’usines de fabrication de puces, parfois appelées usines, nécessite des années d’ingénierie et de construction et des milliards de dollars.

La Maison Blanche essaie toujours d’offrir un soulagement à court terme. Les responsables de l’administration Biden ont déjà négocié des négociations entre les fabricants de semi-conducteurs et les constructeurs automobiles, aidant à remettre davantage de puces entre les mains des constructeurs automobiles. Cela a rendu les géants de l’automobile heureux tout en frustrant les autres. Les fabricants de dispositifs médicaux, qui utilisent des puces pour tout, des systèmes de surveillance des patients aux robots d’assistance pour la chirurgie, ont exhorté la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, à éviter de “donner la priorité à une industrie par rapport à une autre”.

Le département du Commerce a récemment conclu un examen de 100 jours de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs aux États-Unis, qui, selon la Maison Blanche, a abouti à une collaboration avec l’industrie des puces et un groupe de travail pour identifier les perturbations potentielles dans la chaîne d’approvisionnement. L’agence fait également pression pour un programme de 52 milliards de dollars visant à inciter davantage à la fabrication de puces aux États-Unis, un plan qui devra être approuvé par le Congrès.

« Ce n’est pas comme si vous pouviez simplement construire une usine en 30 jours. Cela prend environ 2,5 ans », a déclaré à Recode Patrick Penfield, professeur de gestion de la chaîne d’approvisionnement à l’Université de Syracuse. « Nous avons Intel. Nous avons quelques fabricants plus petits, mais cela va prendre du temps – et je pense qu’il doit y avoir plus d’investissement.

La pénurie est venue pour la technologie grand public

Bien qu’ils aient récupéré les puces que les constructeurs automobiles ont abandonnées plus tôt dans la pandémie, les entreprises de technologie grand public sont également à court de semi-conducteurs. Cela entraîne une augmentation du prix des ordinateurs portables et des téléviseurs et des retards dans les commandes de smartphones et de consoles de jeux.

La société d’études de marché Strategy Analytics a estimé qu’en moyenne, le prix de gros mondial des téléphones avait augmenté de 5 % entre avril et juin. Les prix des ordinateurs portables, des téléviseurs et des accessoires ont également augmenté. Une société de recherche en investissement a déclaré au Wall Street Journal que HP à lui seul avait augmenté le prix des imprimantes de plus de 20 % au cours d’une année. Au moins un fabricant de téléphones, la société d’électronique chinoise Xiaomi, a retardé l’expédition d’un nouveau modèle d’appareil en Inde. Sony a également averti les clients en mai qu’il n’y aurait pas une grande quantité de PlayStation 5 avant au moins 2022.

Le problème est devenu si grave que certains envois de puces sont volés par des contrebandiers. Des fraudeurs ont même commencé à vendre des puces contrefaites pour duper les petits fabricants d’électronique. Aujourd’hui, les ventes de machines à rayons X spéciales pour identifier ces pièces contrefaites augmentent, selon le Journal.

Bien que les derniers appareils vantent souvent leurs puces très avancées, ils ont également besoin de semi-conducteurs simples. Et en ce moment, ce sont ces puces de base qui sont les plus rares. Cette catégorie de composants comprend “des puces de base qui font ces choses banales comme des pilotes d’affichage ou des minuteries ou des microcontrôleurs ou des puces de gestion de l’alimentation”, a déclaré Shih, le professeur de Harvard, à Recode.

En annonçant l’impact des pénuries de puces sur les iPhones, Tim Cook a déclaré aux analystes que ce sont les “nœuds hérités” – des puces plus simples pouvant être fabriquées à l’aide de techniques plus anciennes – qui entravaient la production. Whirlpool a également lutté contre la rareté des microcontrôleurs, qui sont également des puces relativement simples, dans la fabrication de ses machines à laver, micro-ondes et réfrigérateurs.

Alors que la pénurie de puces touche les technologies grand public, les concepteurs et fabricants de puces ont promis d’augmenter les approvisionnements et la capacité de fabrication. Un porte-parole de Qualcomm, qui fabrique des processeurs à puce pour des appareils tels que les smartphones, a déclaré à Recode que la société procédait à de nombreux ajustements et a déclaré qu’elle “continue[s] de voir une forte demande dans chaque entreprise dépassant l’offre.

Intel a déclaré à Recode que la société avait augmenté son unité centrale de traitement à deux chiffres par rapport à l’année dernière, renforcée par la forte demande de nouveaux appareils électroniques. Elle étend également sa capacité de fabrication et, en mars, la société a annoncé qu’elle investirait 20 milliards de dollars pour construire deux nouvelles usines de fabrication de puces en Arizona. Pourtant, Intel affirme que la forte demande de semi-conducteurs est un défi et que la pénurie pourrait s’étendre jusqu’en 2023.

Alors que la pénurie de puces continue de secouer les fabricants de voitures et d’ordinateurs portables, les consommateurs sont presque certains d’en ressentir les conséquences, peut-être des hausses de prix pouvant atteindre 10 à 15%, a déclaré Penfield, l’expert de la chaîne d’approvisionnement à Syracuse, à Recode. Donc, pour l’instant, que vous souhaitiez acheter une camionnette ou un ordinateur portable pour faire vos courses (virtuelles) à l’école, il est préférable d’acheter le plus tôt possible. Comme le prévient Penfield : « Ça va être une période des fêtes difficile. »