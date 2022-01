Des carrières passionnantes et prometteuses que vous pouvez explorer dans l’industrie alimentaire

Il existe une variété d’opportunités d’emploi qui vous permettent de poursuivre votre passion pour la nourriture tout en gagnant de l’argent.

Par Mohammed Bhol

Pour les gourmands, l’amour c’est la nourriture et la nourriture c’est l’amour ! Lorsque vous êtes parmi vos amis, la moitié de vos discussions tournent autour de l’alimentation. La satisfaction que vous procure la nourriture ne ressemble à aucune autre expérience au monde. La seule chose que vous souhaitez est d’être en présence de nourriture !

Est-ce que votre gastronome intérieur rit en lisant ces mots ? Êtes-vous à la recherche d’une opportunité qui vous rapproche de la nourriture de quelque manière que ce soit ? Alors votre recherche est terminée. Oui, vous avez bien lu.

Il existe une variété d’opportunités d’emploi qui vous permettent de poursuivre votre passion pour la nourriture tout en gagnant de l’argent.

Dégustateurs/critiques : Si vous aimez manger et que vous pouvez évaluer les plats, les restaurants et les hôtels de manière critique, vous pouvez envisager de devenir critique gastronomique. Les critiques gastronomiques examinent les caractéristiques infimes d’un plat, telles que la texture, le goût, le parfum, l’apparence, la qualité, la saveur, etc., puis écrivent des articles ou même organisent des émissions vidéo pour discuter de leurs découvertes.

Blogueurs culinaires : Lorsque vous commandez des repas ou que vous cherchez un restaurant réputé, la première chose que vous faites habituellement est de lire les avis laissés par les clients précédents sur Internet. Certaines personnes sont si enthousiastes à propos de la nourriture qu’elles se rendent dans différents endroits uniquement pour goûter à leur cuisine et conseiller les autres sur les meilleurs endroits pour dîner. Ces personnes sont connues sous le nom de blogueurs culinaires et elles deviennent rapidement la prochaine grande chose. Vous pouvez choisir si vous souhaitez vous concentrer sur les restaurants locaux ou voyager dans différentes parties du pays ou du monde pour goûter à différentes cuisines.

Photographie culinaire : Avez-vous déjà remarqué les panneaux d’affichage à l’extérieur des restaurants qui font la publicité de divers aliments ? Les images semblent être superbes et vous vous retrouvez souvent à manger sur la table à l’intérieur parce que vous ne pouvez pas vous arrêter. Ces photographies sont prises par des photographes professionnels. Ils collaborent avec des stylistes culinaires et prennent des images pour aider les entreprises alimentaires, les restaurants et les entreprises d’aliments emballés à rendre leurs plats/produits plus attrayants pour les clients. Ces images attrayantes peuvent être vues dans des publications, des sites Web, des publicités, des menus et des recettes, entre autres.

Nutritionniste: Vous pourriez être confus entre les aliments à manger lorsqu’il s’agit de nutrition. Consultez des professionnels comme des nutritionnistes qui vous aident à choisir quoi manger et en quelle quantité. La nutrition a pris de l’importance ces dernières années, car notre culture a mis davantage l’accent sur la santé et la nutrition. En tant que nutritionniste ou diététicien, vous recommanderez les combinaisons alimentaires appropriées à vos clients en fonction de leur âge, de leur poids, de leur sexe et de leurs besoins nutritionnels. Vous les aiderez à perdre/prendre du poids, à adopter un mode de vie sain et à répondre à leurs besoins nutritionnels.

Styliste culinaire : Lorsque vous demandez à un chef quel est, à part les saveurs, l’aspect le plus important d’un plat, la réponse est toujours l’apparence et la présentation du plat. Même un plat de base comme le riz Daal peut être transformé en un plat digne d’un restaurant avec l’aide d’un style habile. L’objectif d’un styliste culinaire est de rendre la nourriture attrayante et fraîche dans les images, les films et pour les clients. Pour faire un plat de nourriture agréable et visuellement agréable, ils se concentrent sur la couleur, la forme et la texture.

Gastronomiste moléculaire : Pensez à commander une Pina Colada et vous pouvez vous attendre à du jus de coco classique et du lait de coco dans un verre si vous viviez dans un environnement de gastronomie prémoléculaire, mais les temps ont changé. La boisson pourrait être présentée sous la forme d’une gelée avec une boisson liquide à la noix de coco à l’intérieur. Elle est rendue possible grâce à la gastronomie moléculaire. Il s’agit d’apprendre les qualités chimiques des aliments et d’appliquer ce que vous avez appris pour produire des plats traditionnels de nouvelles façons. La gastronomie moléculaire peut même être vue dans la popularité récente de la crème glacée à l’azote.

(L’auteur est co-fondateur et co-responsable, Développement de produits Charcoal Eats. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.