Des cartes Apple remaniées en cours de test en Italie

Il y a quelques années, Apple a annoncé qu’il réorganiserait son application Maps avec des cartes plus détaillées, une meilleure couverture routière et une navigation plus rapide et plus précise. Les améliorations ont depuis été déployées aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal et en Espagne, et Apple se concentre ensuite sur l’Italie.



Selon Justin O’Beirne, passionné d’Apple Maps, Apple a récemment commencé à tester son expérience Maps remaniée dans toute la péninsule italienne, y compris Saint-Marin et la Cité du Vatican. Les cartes mises à jour semblent être limitées aux appareils sur lesquels le développeur iOS 15 ou les versions bêta publiques sont installés pour le moment, mais lors de la WWDC 2021 le mois dernier, Apple a annoncé que son expérience Maps remaniée serait étendue à tous les utilisateurs en Italie et en Australie plus tard cette année.

Début 2020, Apple a annoncé qu’il commencerait à déployer l’expérience Maps remaniée à travers l’Europe dans les mois à venir, donc d’autres pays devraient bientôt suivre. Les cartes mises à jour offrent des vues plus complètes des routes, des bâtiments, des parcs, des aéroports, des centres commerciaux, des sites sportifs comme les terrains de baseball et les courts de tennis, et d’autres détails.