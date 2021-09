Des cartes Apple remaniées se déploient dans toute l’Italie

En juillet de cette année, Apple a commencé à tester son expérience Maps remaniée dans toute l’Italie, après des déploiements aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal et en Espagne. Apple a maintenant officiellement lancé ces améliorations de Maps en Italie, à Saint-Marin, au Vatican et en Andorre, selon MacStories.



La mise à jour apporte une multitude de fonctionnalités Maps auparavant indisponibles dans les régions, notamment Look Around, le guidage sur les voies, les données des radars, les bâtiments 3D, le guidage en langage naturel Siri et une navigation améliorée. La mise à jour ajoute également une couverture routière plus détaillée et une navigation plus rapide et plus précise.

Concernant le déploiement, le vice-président senior des services d’Apple, Eddy Cue, a fourni à MacStories la déclaration suivante :

“Apple Maps est le meilleur moyen d’explorer et de naviguer dans le monde, tout en protégeant votre vie privée, et nous sommes ravis d’offrir cette expérience à encore plus d’utilisateurs avec le déploiement d’aujourd’hui. Nous avons entièrement reconstruit la carte, avec une meilleure navigation , des détails plus riches, des informations plus précises sur les lieux et des fonctionnalités remarquables que seul Apple peut offrir, notamment Look Around, Siri Natural Language Guidance, etc. où ils vont encore plus vite et plus facilement.”

Apple Maps a reçu une refonte majeure dans iOS 15 et en plus de nouveaux détails dans les villes, un globe interactif et des itinéraires routiers améliorés, une poignée d’autres fonctionnalités plus petites seront disponibles.

Les autres nouvelles fonctionnalités de Maps incluent des perspectives 3D au niveau de la route pour les échangeurs complexes, des instructions de réalité augmentée étape par étape lors de la marche, une expérience de transport repensée, de nouvelles cartes de place avec des informations mises à jour sur les entreprises, une fonctionnalité de recherche améliorée et un profil utilisateur Maps dédié pour la création de rapports problèmes, sélection de favoris et choix d’un mode de transport préféré.

Lors de la WWDC 2021 le mois dernier, Apple a annoncé que son expérience Maps remaniée serait étendue à tous les utilisateurs en Italie et en Australie plus tard cette année.

Début 2020, Apple a annoncé qu’il commencerait à déployer l’expérience Maps remaniée à travers l’Europe dans les mois à venir, donc d’autres pays devraient bientôt suivre. Les cartes mises à jour offrent des vues plus complètes des routes, des bâtiments, des parcs, des aéroports, des centres commerciaux, des sites sportifs comme les terrains de baseball et les courts de tennis, et d’autres détails.