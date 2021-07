Des catalyseurs forts et positifs font de l’action GE un achat en cas de faiblesse

Le secteur de l’aviation commerciale rebondit de façon spectaculaire et de nombreux analystes très réputés émettent des notes haussières sur General Electric (NYSE :GE), rendant les actions GE attractives.

De plus, GE devrait bénéficier à plus long terme des initiatives de dépenses fédérales.

Le secteur de l’aviation est sur le point d’exploser

Aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, les voyages d’agrément intérieurs sont de retour, et les voyages d’affaires intérieurs sont de retour.

Et ce n’est qu’une question de temps avant que le transport aérien international ne rebondisse fortement. Pour preuve, ne cherchez pas plus loin que deux des dirigeants les plus prudents en matière de coronavirus : le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson.

L’administration Biden envisage d’autoriser davantage de touristes étrangers à entrer aux États-Unis, tandis que Johnson prévoit de lever tous les blocages dans son pays le 19 juillet.

Avec deux des pays les plus prudents sur le point de mettre fin aux mesures anti-coronavirus draconiennes, de nombreux autres pays sont susceptibles de lever les interdictions de voyager internationales le plus tôt possible.

Pour sa part, United Airlines (NYSE :AU) a visiblement vu le proverbial « écrire sur le mur ». C’est pourquoi la société a récemment passé la plus grosse commande d’avions de son histoire, demandant « 200 Boeing 737 MAX et 70 Airbus A320 NEO ».

Comme Seeking Alpha l’a signalé, l’unité Aviation de GE fabrique des moteurs pour les deux de Boeing (NYSE :BA) les avions 737 MAX et les Airbus (OTC :FACILE) A320 NEO.

De toute évidence, United Airlines s’attend à ce que la demande de billets d’avion augmente dans les années à venir, et une telle tendance sera plutôt positive pour GE et les actions de GE.

Les analystes de deux entreprises prestigieuses sont optimistes sur l’action GE

Dans une note aux investisseurs du 1er juillet Citi L’analyste Andrew Kaplowitz a écrit qu’il s’attendait à ce que les résultats de GE pour 2021 soient conformes à ses prévisions de croissance des revenus industriels à faible pourcentage, hors acquisitions, et de flux de trésorerie disponibles industriels de 2,5 à 4,5 milliards de dollars.

Après cette année, l’analyste s’attend à une accélération de la croissance des flux de trésorerie disponibles de la société, permettant au conglomérat d’investir davantage dans ses propres activités et d’augmenter son dividende. Kaplowitz a maintenu un objectif de cours de 17 $ et une cote « d’achat » sur les actions.

Pour sa part, l’analyste de Goldman Sachs, Joe Ritchie, s’attend à ce que GE génère 4,2 milliards de dollars de cash-flow libre cette année. A plus long terme, il pense que son cash-flow libre peut atteindre 1 $ par action, avec une marge de cash-flow libre d’au moins 10 %. L’analyste, dont la note a été publiée le 29 juin, a maintenu un objectif de cours de 16 $ sur l’action GE et a recommandé d’acheter les actions.

Les initiatives de Washington devraient aider GE Stock

Dans le cadre de son plan d’infrastructure, l’administration Biden a proposé de permettre aux « crédits d’impôt » des services publics d’électricité d’être utilisés comme de l’argent liquide. Étant donné que les services publics d’électricité sont les clients de GE, cette disposition devrait aider le conglomérat de manière significative.

Et compte tenu de l’importante activité éolienne de GE en pleine croissance, les efforts de l’administration pour produire « de l’électricité sans émissions d’ici 2035 » devraient également aider considérablement l’entreprise et les actions de GE.

Enfin, comme je l’ai noté dans les colonnes précédentes, je m’attends à ce que la demande d’électricité augmente de manière significative grâce à l’augmentation des ventes de véhicules électriques, stimulant ainsi l’activité Power de GE. Par conséquent, les efforts de l’administration Biden pour augmenter considérablement les ventes de véhicules électriques devraient aider GE.

Je m’attends à ce que la grande majorité des initiatives de l’administration soient adoptées par le Congrès, soit par le biais d’un projet de loi bipartite, soit par les démocrates du Congrès agissant seuls dans le cadre du processus de réconciliation budgétaire.

La ligne de fond

Avec le secteur de l’aviation sur le point de prospérer, Wall Street devenant plus haussier sur les actions de GE, la législation à venir améliorant les perspectives de l’entreprise et les actions ayant récemment chuté principalement en raison des avertissements d’un analyste qui s’est trompé sur les actions depuis des années, c’est maintenant un excellent moment pour les investisseurs à long terme d’acheter les actions.

A la date de publication, Larry Ramer détenait une position longue dans GE. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires, Ford, Exxon et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.