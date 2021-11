Des catastrophes frappent Leon Edwards, parient gros sur Holloway et une histoire de bien-être dans Greenroom

Avec l’annulation du combat très attendu Leon Edwards-Jorge Masvidal, Ariel, Chuck et Petesy se demandent ce que l’UFC fera avec le sommet de la division des poids welters, en particulier en ce qui concerne Edwards et Khamzat Chimaev. De plus, un aperçu de l’événement principal Max Holloway-Yair Rodriguez de samedi soir (26:35) et une multitude d’appels d’auditeurs, y compris l’histoire d’Energized Show sur Holloway et Conor McGregor, la querelle continue entre Killashaw et TST, et une nouvelle amitié entre Sara Rose et Ambre.

Prochain épisode : samedi 13 novembre, après Holloway contre Rodriguez. Téléchargez l’application Spotify Greenroom dès aujourd’hui pour rejoindre les gars en direct.

Et n’oubliez pas de rejoindre notre communauté Greenroom !

Hôtes : Ariel Helwani, Chuck Mindenhall, Petesy Carroll

Producteurs : Troy Farkas, Devon Manze

