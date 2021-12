Des cavaliers roulent sur des roquettes décimées

16/12/2021 à 06:44 CET

Les Cavaliers par Ricky Rubio ils ont roulé sur certains décimés Fusées, dans lequel Usman Garuba a joué, dans lequel battu mercredi soir 124-89 dans un match où l’équipe de Cleveland avait 45 points d’avance au troisième quart. Est le Cinquième victoire consécutive des Cavs Ils sont quatrièmes de la Conférence Est avec 18 matchs gagnés, face à l’un des troisièmes du groupe, les actuels champions NBA, les Milwaukee Bucks.

Le meilleur buteur du match était le meneur des Cavs Darius Garland avec 21 points, 2 rebonds et 3 passes décisives, suivi de son coéquipier Issac Okoro avec 20 points, 3 rebonds et 1 interception. blond, qui a dépassé cette semaine le nombre de 5 000 passes décisives en NBA, est revenu donner un récital dans la catégorie, avec 12 passes décisives (le chiffre le plus élevé atteint cette saison), en plus de 7 points, 2 rebonds et 4 interceptions. Et Dean Wade, qui a remplacé Evan Mobley blessé dans le onze de départ, a réalisé un double-double de 16 points, 10 rebonds et 1 passe décisive.

L’homme le plus efficace des Rockets était Alperen Sengun, qui, après avoir commencé le match depuis le banc, a terminé avec un double-double de 10 points, 11 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre. Le jeune madrilène Usman garuba joué 17 minutes pour les Rockets et a marqué 3 points, 4 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions. Garuba a été le seul joueur de Houston à terminer le match positif dans la section over/under.

Rubio, 12 passes décisives supplémentaires

Avec l’équipe décimée par les blessures, l’équipe de Houston est arrivée au Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland dans l’espoir de maintenir sa trajectoire ascendante, après avoir remporté 8 des 10 derniers matchs joués, mais les absences d’Eric Gordon, Christian Wood, Kevin Porter Jr., Jalen Green, Danuel House Jr. et John Wall étaient de trop pour l’équipe de Houston qu’à aucun moment du match ils n’ont posé de problèmes aux locaux.

Les Cavs, qui avaient également remporté 8 des 10 matchs auxquels ils avaient joué jusqu’à ce soir mais avec une grande autorité (toutes leurs victoires ont été à deux chiffres), ont appliqué aux Houston la recette qui les rend craintifs contre tout rival. Les hommes de Cleveland écrasent impitoyablement leurs rivaux en première mi-temps et créent un écart au tableau d’affichage qui se termine par une majorité au troisième quart-temps.

La même chose s’est produite contre les Rockets. Les Cavs ont commencé le match 7-0 en 3 minutes pour donner le ton. L’équipe de Houston ne s’est pas laissée submerger dans un premier temps et a réussi à garder les Cavs à portée de main jusqu’au milieu du premier quart-temps. À ce moment-là, avec un score de 12-9, Rubio, le leader de la deuxième unité des Cavs, est entré en jeu. Et les Cavaliers se sont envolés.

Ricky, la rave de Cleveland

En moins de 6 minutes, Rubio a distribué 4 passes décisives, marqué 5 points, volé 2 ballons, capté 1 rebond et joué dans la séquence de jeu. Avec 26 secondes à jouer dans le premier quart-temps, le meneur d’El Masnou a volé le ballon et a conclu le jeu avec un panier à 4 secondes de la fin. Mais dans ces secondes, Rubio a de nouveau volé le ballon et a fait une passe en retrait à Ed Davis pour que le vétéran marque facilement 2 autres points au milieu du délire du stade.

Comment mettre fin à un trimestre 101 ! #LetEmKnow pic.twitter.com/YXyp3oFx6f – Cleveland Cavaliers (@cavs) 16 décembre 2021

Avec le chrono à 0, tout le banc des Cavs s’est précipité pour recevoir Rubio. Les Cavs avaient puni les Rockets avec un 23-7 partiel depuis l’entrée de Rubio sur la piste, ce qui a laissé une écrasante 35-16 à la fin du premier trimestre.

Les Rockets ne se sont jamais remis du coup. Au deuxième quart, Rubio a complété sa performance avec 4 nouvelles passes décisives, 2 points et 2 autres interceptions. L’équipe de Cleveland a marqué 34 points, répartis entre 8 joueurs, tandis que l’équipe de Houston s’est contentée de 22. A la pause, le score était de 69-38, 31 points de différence à la suite du basket total pratiqué par les Cavs. Les Rockets sont allés aux vestiaires avec une précision de 11,8% par rapport à la ligne de 3. Les Cavs avaient une précision de 52,9% dans ce chapitre.

Après la pause, les Cavs ont continué d’augmenter l’avance, ce qui il est devenu 45 points, 84-39, 4 minutes après le début du troisième quart-temps. Depuis 2016, Cleveland n’avait pas été aussi haut dans un match. À partir de ce moment, les joueurs de Cleveland ont perdu tout intérêt pour le jeu. Malgré tout, ils ont marqué et atteint la barre des 100 points dans les dernières secondes du troisième quart-temps.

Le dernier quart était une pure formalité. Avec 7,30 à jouer, l’entraîneur des Cavs JB Bickerstaff a mis le reste de son banc sur le terrain et l’avance a été réduite aux 35 derniers points, 124-89.