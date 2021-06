Des cavaliers traversent Londres pour marquer l’anniversaire de Waterloo

in

Des cavaliers de l’armée britannique ont défilé dans Londres avec un étendard de bataille saisi à Waterloo pour marquer l’anniversaire du jour où l’artefact est arrivé pour la première fois dans la capitale pour confirmer la victoire sur Napoléon.

Le Household Cavalry Mounted Regiment, vêtu d’une tenue de cérémonie complète, est monté sur 55 chevaux et deux voitures du National Army Museum à Chelsea, à l’ouest de Londres, jusqu’à Horse Guards Parade, au large de Whitehall dans le centre de Londres, pour livrer le personnel de Waterloo Eagle.

Ils ont été accueillis par le Queen’s Life Guard, tandis que la fanfare de la Household Cavalry s’est produite pour la cérémonie de remise, qui comprenait également des discours.

Le Waterloo Eagle est arrivé à Londres le 21 juin 1815 – il y a 206 ans lundi (Victoria Jones/PA) / PA Wire

Le Waterloo 105 Eagle était porté par un caporal suppléant représentant le soldat d’origine, le sergent Francis Styles qui a capturé l’étendard lors d’une charge contre l’infanterie française par la cavalerie lourde du duc de Wellington le 18 juin 1815.

La médaille Waterloo originale de Serjeant Styles et le 105 Eagle seront exposés au Household Cavalry Museum dans le cadre d’une nouvelle exposition qui s’ouvrira lundi.

Le président du musée, le colonel à la retraite James Gaselee, a déclaré la découverte en servant le caporal de cavalier de la maison Richard Hendy que la médaille, qui avait été perdue pour le régiment après la mort du sergent Styles en 1828, était en vente sur eBay aux États-Unis. n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment ».

Après que les dons des membres actifs et anciens de la Household Cavalry aient obtenu la médaille, le colonel Gaselee a déclaré: «Le musée a été durement touché par les fermetures successives et le fait que la médaille rejoigne notre collection, avec le prêt du 105e aigle, sera-je sûr , attirent les visiteurs vers Horse Guards.

“L’histoire de Styles est épique et j’ai hâte que les autres en entendent plus sur lui et les personnages incroyables qui l’ont chargé ce jour-là.”

Les deux aigles et les dépêches du duc de Wellington relatant la victoire des Alliés sont arrivés à Londres le 21 juin 1815 – il y a 206 ans.

Waterloo Eagle sera exposé / PA Wire

Cet été, une collection temporaire du Household Cavalry Museum accueillera ces artefacts aux côtés d’expositions sur les héros de la cavalerie de Waterloo, de sentiers d’activités, de visites à pied de Waterloo et d’événements spéciaux.

Le chef d’escadron des Blues and Royals, le major Tom Mountain, 31 ans, a déclaré: «Chaque soldat de l’escadron et du régiment est extrêmement fier de l’héritage laissé à Waterloo par Styles et ceux avec qui il a roulé.

«Aujourd’hui, nous portons l’aigle sur nos manches et, pour beaucoup, nous l’avons tatoué sur notre peau – cela signifie beaucoup pour nous. Il incarne ce que signifie être un cavalier domestique et incarne le courage, le travail d’équipe et le courage que nous attendons de notre peuple.

Justin Maciejewski, directeur du Musée national de l’Armée, a déclaré : « C’est un grand honneur pour le Musée national de l’Armée de prêter l’aigle du 105e régiment d’infanterie de Napoléon, un objet précieux de notre collection nationale, afin qu’il puisse être réuni avec les médailles de Serjeant Styles au Household Cavalry Museum cet été.