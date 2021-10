Des célébrités chinoises célèbres entrent dans le monde NFT pour augmenter l’engagement des fans

Les célébrités chinoises entrent dans le monde NFT pour augmenter l’engagement des fans.

Un chanteur vétéran Hins Cheung a rejoint la frénésie NFT.

Les chanteurs A Duo et Gao Jiafeng ont également rejoint la tendance et émettent des NFT.

De nos jours, le monde était rempli de technologies et d’idées nouvelles. Dans ce monde branché, la majorité des gens connaissent le terme crypto-monnaie. Et maintenant, les jetons non fongibles (NFT) deviennent également populaires parmi les célébrités, les acteurs.

En conséquence, de nombreuses stars de cinéma, réalisateurs, chanteurs, pop stars et célébrités chinois entrent dans le monde des jetons non fongibles (NFT). NFT peut stocker sur un grand livre numérique, pour mieux interagir avec ses fans et pour exploiter une nouvelle idée de gagner de l’argent.

Plus encore, ce mois-ci, certaines des personnalités célèbres du monde du divertissement de Hong Kong telles que Wong Kar Wai, Gigi Yim et Hins Cheung ont dévoilé leurs projets NFT respectifs.

Projets NFT de célébrités de Hong Kong

Le 6 octobre, le célèbre réalisateur hongkongais Wong Kar-wai a vendu un jeton non fongible (NFT) basé sur des images des coulisses de son film, In the Mood For Love, pour 4,3 millions de dollars de Hong Kong grâce à une vente aux enchères de Sotheby’s.

Finalement, après quelques jours, la célèbre chanteuse hongkongaise Gigi Yim a révélé que son premier clip entrera dans un NFT, que les fans pourront posséder. Le NFT basé sur un seul clip vidéo vaut actuellement plus de 4 095 HK$. Yim a également déclaré que le produit des ventes NFT ira à des œuvres caritatives.

Et cette semaine, un chanteur vétéran Hins Cheung a rejoint la frénésie NFT alors qu’il révélait son récent concert mardi. Hins Cheung a enregistré une vidéo mystère avant le concert de décembre. Le NFT lié à la vidéo sera mis aux enchères à un prix de départ de 100 000 HK$. Comme Yim, Cheung a également déclaré que le produit des ventes de NFT irait à des œuvres caritatives.

Actuellement, Hong Kong est devenue une destination populaire et célèbre pour les lancements de NFT par des célébrités chinoises, car les régulateurs de la Chine continentale restent méfiants envers les jetons numériques compatibles avec la blockchain, qui ont attiré l’attention des spéculateurs. De nombreuses célébrités basées sur le continent, dont les chanteurs A Duo et Gao Jiafeng, ont également rejoint la tendance et émettent des NFT.

Désormais, Hong Kong est une place de choix pour les ventes aux enchères d’art, et Shawn Yue Man Lok, une star de cinéma de Hong Kong qui a joué dans Infernal Affairs II. A choqué la ville en septembre lorsqu’il a vendu ses collections de 14 NFT. Ils ont compromis les œuvres d’art célèbres telles que CryptoPunks et Bored Ape Yacht Club et ont récupéré environ 120 millions de dollars HK lors d’une vente aux enchères organisée par Christie’s, marquant un nouveau record en Asie. Même Yue a mentionné que la partie du produit ira à la charité.