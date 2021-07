Des célébrités demandent une aide humanitaire pour Cuba

Plusieurs artistes cubains et d’autres nationalités se sont exprimés ce week-end avant les manifestations sur l’île en raison de l’augmentation des cas de coronavirus et d’autres demandes. Sous le label #SOSCuba, des artistes comme Emilio et Gloria Estefan, Olga Tañón, Romeo Santos, J Balvin, Daddy Yankee et Alexander Delgado, du duo Gente de Zona, entre autres, ont fait entendre leur voix sur leurs réseaux sociaux pour rejoindre la clameur de l’aide du peuple cubain. Ce week-end, des milliers de Cubains sont descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement face à l’aggravation de la situation économique et sanitaire sur l’île, où le président, Miguel Díaz-Canel, a déclaré que les sanctions commerciales des États-Unis avaient créé une misère économique.