Des célébrités disent au revoir à Carmen Salinas lors d’une veillée – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La dépouille de Carmen Salinas a été voilée dans un salon funéraire de la mairie de Benito Juárez à Mexico, où des dizaines de célébrités sont arrivées pour lui dire au revoir.

L’actrice est décédée à l’âge de 82 ans après avoir été hospitalisée plusieurs semaines à la suite d’une hémorragie cérébrale.

A partir de 11h30, deux chapelles ont été ouvertes dans l’agence funéraire pour laisser place aux adieux de ‘Carmelita’ Salinas.

Le producteur Juan Osorio a été l’un des premiers à monter une garde d’honneur pour l’actrice, qu’il a décrite comme une seconde mère.

«Je la voyais comme une deuxième mère, elle était toujours au service des gens qui avaient besoin d’elle. Pour moi, c’était fondamental dans ma vie affective, mon travail, dans tout », a déclaré en sortant du salon funéraire.

Pendant la veillée, le cercueil est resté ouvert. Ce samedi le corps de Salinas sera incinéré et ses cendres seront présentes à la neuvaine.

Plus tard, l’urne sera déposée au Panthéon espagnol avec les restes de son fils Pedro Plascencia.

Bien que la famille ait souhaité que les adieux de l’actrice soient ouverts au grand public, cela ne sera pas possible en raison de la situation sanitaire face au COVID-19.

Avant le début de la veillée, sa fille María Eugenia a raconté comment se sont déroulés les derniers moments de l’actrice, qui, a-t-elle assuré, lui manqueront beaucoup.

Il a souligné que les médecins ont fait venir la famille lorsque la pression de Carmen Salinas a été abaissée.

Il a dit que lorsqu’il est venu la voir, il pouvait à peine respirer et c’est alors qu’il a compris qu’il mourrait bientôt. Cependant, il ne pouvait pas être avec elle dans ses dernières minutes car les médecins ne le lui permettaient pas.

« Je lui ai parlé et lui ai dit : maman mignonne, je sais que tu dois partir maintenant. Ne t’inquiète pour aucun d’entre nous, tu vas partir en paix avec mon petit frère et mon oncle Chato, et avec tes parents. Tu vas beaucoup nous manquer mais tu dois déjà te reposer », a-t-il déclaré.