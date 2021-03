Des célébrités qui ont assisté aux mêmes récompenses: photos

Tellement maladroit ou super favorable? Les stars assistent souvent aux mêmes remises de prix que leurs célèbres ex. C’est un risque professionnel. La question de savoir si les affrontements se déroulent bien ou non dépend de l’ancien couple.

Jennifer Aniston et Brad Pitt, par exemple, savaient, lors des Golden Globe Awards 2020, qu’ils seraient tous les deux dans le public. Le Émission du matin star a été nominé pour la meilleure performance d’une actrice dans une série télévisée – Drame, tandis que le Il était une fois à Hollywood star était en lice pour le meilleur acteur dans un second rôle dans n’importe quel film.

Les anciennes flammes ont créé un précédent bien avant janvier 2020 selon lequel il n’y aurait pas de mauvais sang sur le tapis rouge. « Jen et Brad sont amis et se connectent parfois », a déclaré une source Nous hebdomadaire en décembre 2019. «Il n’y a aucune chance qu’une éventuelle confrontation entre Jen et Brad soit tendue ou inconfortable.»

En tant que tels, Aniston et Pitt étaient plus que cordiaux, avec le Amis alun encourageant son ex-mari quand il a remporté sa catégorie. Selon un spectateur, elle « s’est levée et a applaudi pour la victoire de Brad » et « s’est assise devant certaines des autres personnes qui étaient assises près d’elle. » L’actrice a même ri quand le Club de combat l’acteur a plaisanté: «Je voulais amener ma mère, mais je ne pouvais pas parce que toutes les femmes à côté de moi disent que je sors.»

D’autres célébrités choisissent d’éviter complètement leurs partenaires précédents lors des cérémonies de remise de prix. En dépit d’être membres du même genre de musique, Blake Shelton et Miranda Lambert assister rarement aux mêmes événements. Leur comportement aux Country Music Association Awards 2019 pourrait indiquer pourquoi.

«Tout le monde a défendu Blake à la fin de sa représentation sauf Miranda Lambert et son mari [Brendan McLoughlin]», A révélé un témoin oculaire en novembre 2019.« Lors de la pause publicitaire, ils ont tous les deux quitté leur siège.

Pendant ce temps, le Voix entraîneur, qui a amené sa petite amie Gwen Stefani comme son rendez-vous, était plus cordial. Le spectateur a dit Nous le duo «hochait la tête» tandis que Lambert jouait plus tôt dans l’émission.

Faites défiler pour revisiter les bons – et les mauvais – affrontements lors des remises de prix!