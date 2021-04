Des célébrités réagissent à la condamnation de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd

De son côté, Rosie Pérez a admis avoir «crié et pleuré» lorsqu’elle a vu que justice avait été rendue, Patricia Arquette a remercié les jurés et les témoins du procès, et Lupita Nyong’o a simplement écrit le mot «soulagement» sur votre profil Twitter .

“Justice. J’envoie mon amour à la famille et aux amis de George Floyd”, a déclaré Chris Evans.

Daniel Dae Kim a assuré que tout le monde “se souviendra” de cette journée. “Repose en paix, George Floyd. Vous avez changé le monde”, a déclaré Alyssa Milano.

Le monde de la musique, qui, comme le cinéma et le reste de l’industrie du divertissement aux États-Unis, s’est transformé l’année dernière dans les manifestations antiracistes massives de Black Lives Matter pour exiger justice, a également applaudi la condamnation de Chauvin.

Un début .. un petit grain d’espoir pour notre avenir. – Mariah Carey (@MariahCarey) 20 avril 2021

“Un début, un petit grain d’espoir pour notre avenir”, a déclaré Mariah Carey.