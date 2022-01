Des célébrités réagissent à la mort de Bob Saget : « Le monde a perdu l’un des plus beaux »

Fermer Vidéo Fox News Flash les principaux titres de divertissement de la semaine

Bob Saget, le comédien, acteur et star de la sitcom télévisée « Full House » et de la suite de Netflix « Fuller House », est décédé dimanche soir dans un hôtel d’Orlando, en Floride, a confirmé la police.

La star née à Philadelphie avait 65 ans.

La réaction à l’annonce de sa mort a commencé à affluer sur Twitter lorsque la nouvelle a éclaté dimanche soir.

« Bob était chez moi en octobre pour m’interviewer pour un documentaire. Il était vif, sombre et drôle comme toujours et nous allions nous retrouver autour d’un café quand il aurait fini de monter et maintenant je pleure F–K », Patton Oswalt a écrit sur Twitter.

Le comédien Jim Gaffigan a tweeté : « OMG ! RIP. Quel homme chaleureux et gentil nous avons perdu. Le monde a perdu l’un des plus gentils. »

