Des célébrités rendent hommage à Betty White sur les réseaux sociaux

. Betty White est décédée à l’âge de 99 ans

Betty White, l’actrice adorée des « Golden Girls », est décédée à l’âge de 99 ans le 31 décembre 2021. Dans quelques jours, elle allait fêter ses 100 ans.

Le site TMZ est celui qui a donné le scoop, rapportant que l’actrice est décédée « peu avant 9h30 du matin » le soir du Nouvel An de prétendues causes naturelles.

Son agent et ami Jeff Witjas a confirmé sa mort au magazine People. « Bien que Betty était sur le point d’avoir cent ans, je pensais qu’elle vivrait éternellement », a-t-elle déclaré au magazine. «Elle me manquera tellement et le monde animal qu’elle aimait tant aussi. Je pense que Betty n’a jamais eu peur de mourir parce qu’elle a toujours voulu être avec son mari le plus aimé, Allen Ludden. Elle croyait qu’elle allait être à nouveau avec lui. »

La carrière de White a duré des décennies et a inclus des rôles décisifs dans des émissions et des films tels que « Mama’s Home », « The Mary Tyler Moore Show », « Hot in Cleveland », « Young & Hungry », « The Proposal » et « You. Again » . Les célébrités et anciens collègues de White se sont tournés vers les réseaux sociaux pour lui rendre hommage.

Les réactions du célèbre

Ryan Reynolds: La co-star de « The Proposal » lui a rendu hommage sur Instagram. Il a écrit : « Le monde est différent maintenant. Elle était excellente pour défier les attentes. Il a réussi à vieillir beaucoup et en même temps, pas assez. Tu vas nous manquer, Betty. »

Robert Iger : Le PDG de The Walt Disney Company a rendu hommage à White sur Twitter en déclarant : « Repose en paix, #bettywhite, notre Golden Girl, notre amie et notre voisine. Votre esprit, votre charme, votre chaleur et votre sourire seront toujours avec nous. »

Aimée Carrero : La co-star de « Young & Hungry » de White, Aimee Carrero, s’est adressée à Twitter après sa mort. A écrit: A écrit « J’ai travaillé avec #BettyWhite à l’occasion de son 95e anniversaire. J’ai pensé que vous devriez connaître les premiers mots qu’elle m’a dit :

‘Jolie bague de mariage. Quand j’étais jeune, si tu voulais coucher avec un homme, tu devais l’épouser. Alors je me suis marié 3 fois.’

« RIP Betty, tu nous as tout donné. »

Debbie Allen : La célèbre danseuse et actrice chorégraphe Debbie Allen a célébré le regretté White sur Twitter. Tweetez-le, « #BettyWhite, nous célébrerons votre 100e anniversaire et les nombreuses décennies de joie que vous avez offertes au monde. Repose en Puissance. »

Don Citron : L’animateur de CNN a écrit sur Twitter : « RIP #BettyWhite. Tu vas tellement nous manquer. Ce fut un honneur de pouvoir s’asseoir pour discuter avec vous… Ils ne font plus ça comme ça. #Légende. »

Alex Newell :

Alex Newell, la star de « Zoey’s Extraordinary Playlist », a tweeté : « The Hunnie Lady !!! Merci d’être mon amie!!! #BettyWhite. «

Nick Lachey :

Le chanteur de 98 Degrees a rendu hommage à White sur Twitter. Il a écrit : « Aujourd’hui, le monde a perdu une légende, une icône de notre industrie. Ce fut un honneur et un plaisir pour moi d’avoir passé quelques heures avec Betty et d’apprendre des meilleurs des meilleurs. RIP notre trésor national. Nous ne vous oublierons JAMAIS #bettywhite. »

Yvette Nicole Brown : L’actrice de « Community » Yvette Nicole Brown s’est adressée à Twitter après la mort de White. « Je détestais déjà et j’étais destiné à TOUJOURS détester l’année 2021 parce qu’elle avait pris ma mère, maintenant elle a pris #BettyWhite le dernier jour de cette foutue année ?!

La haine n’est pas un mot fort.

La haine ne vient même pas près.

Malédiction. Bon sang ! «

Kelli Martin : La star de « ER » a écrit sur Twitter : « Il est impossible de mesurer la joie que cela nous a apportée à tous. C’était le meilleur d’entre nous. #BettyWhite sera toujours la mariée de l’Amérique, et elle nous manquera beaucoup. »

Wilson Cruz : Wilson Cruz de « Star Trek: Discovery » a rendu hommage à White sur Twitter. Il a écrit : « #BettyWhite. De Sue Anne Nivens à Rose Nylund et au-delà, vous avez rendu la vie un peu plus tolérable avec votre talent, votre humour et votre cœur généreux et votre passion pour les droits des animaux et des marginalisés. Merci d’être un ami. Légende #QEPD. »

Joe Biden: Le président des États-Unis, Joe Biden, a rendu hommage à la défunte actrice en écrivant sur le compte Twitter @POTUS : « Betty White a fait sourire de nombreuses générations d’Américains. C’est une icône culturelle qui nous manquera terriblement. Jill et moi pensons à sa famille et à tous ses proches en ce réveillon du Nouvel An. »

Valérie Bertinelli : La co-star de « Hot in Cleveland » de White, Valerie Bertinelli, a écrit sur Instagram : « Repose en paix, ma douce Betty. Mon Dieu, comme le ciel doit être radieux aujourd’hui. »

Beth Behrs : La star de « The Neighborhood », Beth Behrs, a écrit sur Twitter : « Détruite. C’était l’un de mes rêves en suspens en tant que comédienne de pouvoir travailler avec elle. La reine du multi-caméras… de toutes les caméras, vraiment. RIP à la grande #BettyWhite «

Kerry Washington : La star de « Scandal » a tweeté : « Oh mon Dieu. Le paradis a une nouvelle étoile avec qui célébrer ce soir ! Une icône, une légende, un pionnier, un génie et un rayon de soleil qui nous a offert génie créatif, joie et rire pendant 99 ans. Merci pour votre esprit risqué et généreux. Repose en paix #BettyWhite »

Rosie O’Donnell : La comédienne Rosie O’Donnell a partagé un simple hommage à feu White. Il a tweeté : « Reposez-vous, légende #BettyWhite »

‘L’audacieux et le beau‘ : Le feuilleton historique a rendu hommage à son ancienne star. Le compte Twitter officiel de l’émission a tweeté « Nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de #BettyWhite qui nous a bénis avec sa présence joyeuse et son incroyable talent en tant qu’Ann Douglas. Betty était aussi audacieuse et belle que possible et nous manquera beaucoup. »

Zacharie Lévi : L’acteur de « Shazam » a rendu hommage à White sur Instagram. Il a écrit : « Betty a rendu le monde meilleur. A rendu cette industrie meilleure. Nous devrions tous prendre une page du livre de sa vie. Bon sang, on devrait sortir des chapitres entiers. C’était un exemple de la façon de se gérer dans la vie. Comment traiter les autres. Comment faire rire les gens de la manière la plus douce et la plus sincère. Nous l’aimions tous pour une raison. Car, au fond, elle est un exemple de ce que nous voulons tous être. Une lumière vive d’amour, d’espoir et d’optimisme. J’ai eu le plaisir de le croiser quelques fois dans ma vie. Mais ces quelques moments ont eu un impact énorme sur ma vie, et je les chérirai toujours. Et bien qu’elle ne m’ait jamais répondu si elle acceptait d’être la mère de mes enfants, je ne l’oublierai jamais, ni ses baisers, pour le reste de ma vie. Ce qui, si j’ai de la chance, sera aussi long et fructueux que Betty a vécu. Repose en amour, Betty. Sans aucun doute, Heaven vient de devenir plus fun et plus classe grâce à votre arrivée. »

Seth Meyer : L’animateur de « Saturday Night Live » a rappelé quand White était l’hôte de l’émission. Il a tweeté : « RIP Betty White, la seule présentatrice de SNL à avoir reçu une ovation debout lors de notre soirée de fin de spectacle. Une soirée dans laquelle il a commandé une vodka, un saucisson et dans laquelle il est resté jusqu’à la dernière seconde. »

