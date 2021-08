Des célébrités rendent hommage à Chadwick Boseman un an après sa mort

Des célébrités ont rendu hommage à Chadwick Boseman sur les réseaux sociaux samedi alors que le monde marquait un an depuis la mort de l’acteur.

Boseman, qui a joué les icônes noires américaines Jackie Robinson et James Brown avant d’inspirer le public du monde entier en tant que royal Black Panther dans la franchise de films à succès de Marvel, est décédé en 2020 à l’âge de 43 ans des suites d’un cancer.

La co-star de “Black Panther” de Boseman, Lupita Nyong’o, a partagé une photo des deux en train de rire sur Twitter.

“Je ne savais pas que son rire et son silence pouvaient me manquer dans une égale mesure. Je le fais. Je le fais… Un an après son décès, le souvenir de @chadwickboseman reste aussi vivant en moi”, a-t-elle légendé la photo.

L’actrice Viola Davis a également partagé une photo de retour avec l’acteur.

“Ce jour de l’année dernière, tu as quitté cette terre et nous. Mec, tu nous manques !!!” elle a écrit.

L’acteur Josh Gad a repartagé ses derniers textes avec Boseman sur son compte Twitter.

“Pas un jour ne passe un an plus tard, où ça ne fait toujours pas mal. Mais dans l’obscurité, il nous rappelle toujours la lumière”, a écrit Gad.

“Je reviens souvent à ceci, mon dernier texte de lui, et souris en sachant qu’il a toujours recherché la beauté même lorsqu’il aurait pu être tellement plus facile de céder aux dures réalités de la vie. Il était un ange sur cette planète et est maintenant un Saint en haut. Je t’aime et tu me manques plus que jamais… pour toujours. “

Kerry Washington a qualifié Boseman de « roi » et a souligné qu’il nous manquait beaucoup.

“Un an sans Chadwick Boseman”, a écrit Washington. “Merci d’avoir veillé sur nous. Tu nous manques King.”

Marvel Studios a également partagé une publication en l’honneur du “King”.

“Honorer notre ami, notre inspiration et notre roi, Chadwick Boseman”, a écrit le studio.

Julius Young de Fox News a contribué à ce rapport.