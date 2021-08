Des célébrités soutiennent Francisca Lachapel après l’accouchement

. Famosos soutient Francisca Lachapel

Francisca Lachapel a surpris tous ses fans sur Instagram, après avoir publié une photographie sans aucun filtre, dans laquelle elle montrait que, près de deux mois après avoir donné naissance à son fils Genaro, elle maintient encore une grande partie du poids qu’elle a pris pendant sa grossesse.

Et bien que son message était honnête, et la plupart de ses partisans l’ont applaudi, pour ne pas avoir caché la silhouette post-partum qu’il a maintenant, l’ancienne reine dominicaine y a avoué qu’elle ne se sentait pas en sécurité avec son apparence actuelle, ce qui a généré un débandade de célébrités, dont plusieurs anciennes de Nuestra Belleza Latina, qui ont réagi à sa publication, avec des phrases de soutien et d’admiration.

“J’imagine que comme moi, il y a beaucoup d’autres femmes qui lors de l’accouchement ne se sentent pas en sécurité avec la transformation du corps”, s’est montrée sincère l’animatrice de télévision, après avoir partagé sa photo. “J’aimerais vous dire que c’est un # tbt😂 butoooo non, c’est moi, en ce moment à ce stade où j’ai reçu la plus grande bénédiction de ma vie, étant la mère de Genaro.

Jomari Goyso, juge de Nuestra Belleza Latina, qui reviendra à l’écran le 26 septembre, et ami personnel de Francisca Lachapel, a été l’une des premières célébrités à monter sur le ring avec des éloges pour l’ex-reine. La maquilleuse a apprécié leur courage pour aider d’autres femmes à leur faire confiance.

« C’est ainsi que d’autres femmes sont responsabilisées !! Briser les stéréotypes et être vrai, même si la société n’aime pas la réalité ! 🙌 je t’aime très fière de toi !!! », a commenté la fashionista d’Univisión.

L’ancienne animatrice de télévision Charytin Goyco a également encouragé la Dominicaine et a raconté son histoire avec sa dernière grossesse.

“Calmer!! Quand j’ai eu mes jumeaux, il me restait 150 livres de plus sur mon corps. Cela m’a coûté du sang, mais nous, les vrais guerriers, réalisons tout ce que nous nous sommes fixés. Vous êtes un guerrier barbare, et je sais que vous y parviendrez à votre rythme. Amen !!!! 🙏🙏❤️💕❤️ », a déclaré la gentille blonde.

Le célèbre Enfant Prodige s’est joint aux voix de soutien, et en a même profité pour lui donner un petit conseil.

« Chérie, dans 3 mois tu seras plus belle que jamais, c’est de l’eau pure et elle quitte ton corps. Le matin, vous prenez un citron jaune dans de l’eau chaude à jeun pendant un mois et vous verrez les résultats », a déclaré la voyante.

Ana Patricia Gamez, qui a déjà vécu l’expérience de la grossesse, lui a recommandé de profiter même de ce moment où son corps est différent de ce qu’elle aimerait.

“C’est un processus, profite-en, sois patient, tu as créé un être merveilleux qui quand tu y penseras le moins te dira je t’aime maman ❤️ Je te connais et je sais que tu seras la même ou meilleure qu’avant !!”, a déclaré l’ancienne reine mexicaine.

Clarisa Molina a dit à Francisca : Daleeeee my Fran !!!!! ❤️👏👏👏👏👏👏 mon admiration totale !!! 😍 », tandis qu’Aleyda Ortiz ajoutait : « Donnez-lui ce que vous pouvez ».

La nouvelle maman a toutefois mentionné qu’elle avait déjà entamé sa démarche pour perdre du poids et retrouver sa silhouette habituelle, et a souligné que même s’il n’a pas été facile de lutter contre ces petits kilos auxquels elle veut dire “au revoir”, elle est plein de joie avec l’arrivée de son fils Genaro.

« Le médecin m’a déjà dit que je pouvais reprendre ma vie normale et faire de l’exercice, alors aujourd’hui je me lance ce défi qui ne sera pas facile, mais je ferai de mon mieux ! Vous me connaissez ! 💪🏽 », a commenté l’épouse de Francesco Zampogna, qui a envoyé un message aux mamans. “Aujourd’hui je dis à toutes les mamans que plus que jamais je les comprends dans beaucoup de choses et je les admire ! Bonne journée! J’accepte tout conseil ! ».