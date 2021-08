Des célébrités tombées amoureuses au-delà de l’écran – El Sol de México

Sans aucun doute, l’amour projeté par certains des couples dans les films ou séries qui y ont participé, il n’était pas seulement derrière l’écran. C’est pourquoi, même après avoir terminé les enregistrements, plusieurs célébrités ont continué à montrer leur amour.

Certains de ces couples sont toujours ensemble tandis que d’autres n’ont laissé que les souvenirs de leur romance.

Alors on va vous dire ce que c’est des couples dont l’amour a transpercé le ensemble prise de vue et appareils photo; et à plus d’une occasion, ils se sont avérés être amoureux l’un de l’autre.

Angelina Jolie et Brad Pitt

L’un des couples préférés à l’époque était celui d’Angelina Jolie et Brad Pitt, les acteurs se sont rencontrés dans le film M. et Mme Smith, bien que l’acteur à l’époque était marié à l’actrice, Jennifer Anniston, leur mariage s’est terminé pour un infidélité présumée avec Jolie.

Ni l’un ni l’autre n’a avoué la tromperie, mais quelques mois seulement après leur séparation, l’acteur a commencé une liaison avec Angelina, qui conduirait à une parade nuptiale de sept ans, puis à se fiancer. En 2014, ils se sont mariés ; Cependant, cinq ans plus tard, les célébrités ont annoncé leur divorce. Leur amour a duré douze ans et ils ont formé une belle famille, c’est pourquoi c’était l’un des couples préférés ; bien qu’ils soient actuellement dans une confrontation juridique.

Zac Efron et Vanessa Hudgens

Les acteurs ont coïncidé dans ceux de High School Musical et dès le premier opus, la connexion entre les deux acteurs est allée au-delà de l’écran, mais après cinq ans de relation, Vanessa Hudgens et Zac Efron ont pris fin.

Blake Lively et Ryan Reynolds

Bien qu’il y ait aussi les des couples qui continuent leur romance après ensemble et apparemment ils n’ont toujours pas de fin comme les précédents. Les célébrités qui partagent constamment leur relation agréable sur les réseaux sociaux sont Ryan et Blake, qui se sont rencontrés dans le film Green Lantern.

Un an après la première, les acteurs se sont mariés et depuis, ils entretiennent une relation, ils sont déjà parents de deux filles et ils montrent chaque instant avec leur famille.

Ashton Kutcher et Mila Kunis

Les Célèbre ils se sont rencontrés en 1998 dans le ensemble Dans The ’70s Show, Ashton n’avait que 20 ans et Mila Kunis avait cinq ans de moins. Les jeunes acteurs ont joué un couple d’adolescents qui a eu diverses aventures, problèmes et leur relation n’était pas des meilleures, c’est pourquoi à la fin de la série ils ne se retrouvent pas ensemble.

Cependant, le lien entre les deux a persisté puisqu’après six ans le couple s’est à nouveau rencontré et cette fois leur amour a traversé les écrans. En 2015, les célébrités se sont mariées et depuis lors, elles ont maintenu une relation stable et sont les parents de deux enfants.

Ils sont donc un exemple clair que l’amour peut tout faire et peu importe le moment, au final si une personne est pour vous ce sera au bon moment.

Paul Bettany et Jennifer Connelly

L’un des couples les plus forts est celui de ces acteurs, qui se sont rencontrés en 2001 dans le long métrage A Wonderful Mind, mais leur amour est allé au-delà du décor et des objectifs de la caméra.

➡️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail

Même si, à cette époque, chacun avait son partenaire respectif, l’amour a grandi puisqu’en 2003, ils se sont mariés, ils ont deux enfants et ils forment un beau couple marié depuis plus d’une décennie.