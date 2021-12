Des cellules cérébrales dans un plat ont appris à jouer au Pong plus rapidement que l’IA

Ce fut une année folle pour la science. Tout d’abord, nous avons réussi à créer de nouveaux collyres qui vous permettent de voir sans lunettes. Ensuite, la NASA a trouvé des preuves des éléments constitutifs de la vie sur Mars. Maintenant, les chercheurs ont réussi à enseigner à un tas de cellules cérébrales dans un plat comment jouer au Pong. De plus, le cerveau du cyborg a également appris à jouer plus rapidement que l’IA.

Des cellules cérébrales dans un plat ont appris Pong plus rapidement que l’IA

L’intelligence artificielle a beaucoup évolué ces dernières années. Que vous parliez de l’IA dans les jeux vidéo ou de l’IA sur laquelle nous comptons pour nos assistants virtuels. Toutes les capacités de ces programmes sont en constante amélioration. Mais, et s’il y avait quelque chose qui pourrait apprendre plus vite que l’IA ? Entrez dans le « cerveau cyborg ».

Le cerveau du cyborg n’est essentiellement qu’un tas de cellules cérébrales dans une boîte de Pétri. Cela ne semble pas aussi attrayant de cette façon, mais c’est l’essentiel. L’idée est née lorsque des entreprises comme Cortical Labs s’efforcent d’intégrer des neurones biologiques à des ordinateurs plus traditionnels à base de silicium. Basé en Australie, Cortical Labs a réussi à créer un cerveau cyborg capable d’apprendre le Pong plus rapidement que l’IA par le passé.

C’est un exploit intéressant. Selon le rapport de New Scientist, les cellules du cerveau sont cultivées sur des réseaux microélectroniques. Cela permet aux chercheurs de stimuler les cellules. Ces puces hybrides peuvent ensuite apprendre et se restructurer pour s’adapter à tout problème auquel elles se heurtent. Des tests récents ont montré que ces cellules peuvent apprendre à empêcher le ballon d’entrer dans le but à Pong en seulement cinq minutes. Selon Cortical Labs, les IA prennent généralement au moins 90 minutes pour apprendre le jeu.

Comment les cerveaux des cyborgs résolvent les problèmes

Source de l’image : paul/Adobe

Selon Cortical Labs, les cellules du cerveau croient essentiellement qu’elles font partie du monde virtuel lorsqu’elles jouent au Pong. Essentiellement, lorsqu’elles sont jouées dans le monde virtuel, les cellules se restructurent pour faire partie de ce monde. Ainsi, en jouant au Pong, les cellules croient qu’elles sont en fait la pagaie. Cela a permis un temps de réponse sans précédent pour apprendre le fonctionnement du jeu.

On ne sait pas exactement quels autres types de problèmes les cerveaux des cyborgs pourraient être en mesure de résoudre. S’il s’agit d’un indicateur, cependant, nous pourrions voir des recherches plus approfondies sur le sujet à l’avenir. Bien sûr, Cortical Labs a noté que l’IA est toujours meilleure lorsqu’elle est entraînée correctement, même si ces cerveaux de cyborg sont capables d’apprendre des choses un peu plus rapidement.