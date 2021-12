Des cellules de développement de projets dans 29 départements pour accélérer les investissements, selon le ministère du Commerce

Il a également indiqué que le ministère organiserait la semaine de l’écosystème de l’innovation à partir du 10 janvier pour présenter les efforts déployés pour la promotion des start-ups dans le pays.

Le ministère du Commerce et de l’Industrie a déclaré mercredi que des cellules de développement de projets (PDC) avaient été mises en place dans 29 départements pour accélérer les investissements dans la coordination entre le gouvernement central et les gouvernements des États.

Les cellules améliorent le pipeline de projets d’investissement en Inde et augmentent à leur tour les investissements nationaux et les flux d’investissements directs étrangers (IDE), a-t-il déclaré.

Il a également indiqué que le ministère organiserait la semaine de l’écosystème de l’innovation à partir du 10 janvier pour présenter les efforts déployés pour la promotion des start-ups dans le pays.

La semaine sera organisée par la Direction de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) et sera animée par le ministère de l’Éducation.

Le ministère a déclaré qu’avec plus de 60 000 start-ups reconnues, l’Inde est devenue le troisième plus grand écosystème de start-up.

« Alors que 55% des start-ups reconnues sont originaires de villes de niveau 1 et 45% de villes de niveau 2 et 3 respectivement », a-t-il déclaré, ajoutant que les start-ups reconnues par le DPIIT ont signalé la création de près de deux lakh d’emplois. en 2021.

Dans le cadre du Fonds de fonds pour les start-ups (FFS), il a déclaré que Rs 6 495 crore ont été engagés dans 80 fonds d’investissement alternatifs (AIF) et Rs 8 085 crore ont été investis par des AIF soutenus dans 540 startups.

« Pour le Start-up India Seed Fund Scheme (SISFS), 58 incubateurs ont été sélectionnés et Rs 232,75 crore ont été approuvés en tant que subvention dans le cadre du programme », a-t-il déclaré.

Le ministère a également déclaré que dans le cadre de la numérisation d’anciens fichiers/enregistrements, le département a numérisé/numérisé jusqu’à 12 387 fichiers contenant 19 53 666 pages.

Au cours de la campagne Swachhata, a-t-il déclaré, 49 686 dossiers ont été examinés par le DPIIT et ses sous-organisations. et sur ce total, 49 449 fichiers ont été éliminés.

Il a ajouté que davantage de produits sont identifiés dans le cadre de l’initiative One District One Product (ODOP), qui vise à promouvoir la production de produits uniques dans chaque district pouvant être commercialisés à l’échelle mondiale.

« Exercice d’extension en cours impliquant l’extension de la liste de la phase 1 qui comprenait 106 produits de 103 districts à la phase 2 actuelle qui comprendrait plus de 739 produits couvrant 739 districts », a déclaré le ministère.

À propos du système national de guichet unique, il a déclaré que l’intégration complète de 32 départements centraux et de 14 États serait effectuée au cours des prochaines phases.

