Des cendres aux nouvelles versions ‘Quarantine Chronicles Vol. 1’ Ep

DES CENDRES AU NOUVEAU a sorti un nouvel EP, “Chroniques de quarantaine Vol. 1”, passant par Meilleure musique de bruit. Le projet intime se compose de reprises, de morceaux déjà sortis et de longs métrages. Le projet est le premier d’une série d’EP d’ambiance en trois parties que le groupe sort avant de renouer avec les fans sur la route plus tard cet été. Cette offre initiale aborde le sentiment d’être seul et ignoré ; il aborde comment cette obscurité conduit à des décisions irrationnelles qui l’emportent parfois sur la voix de la raison. Les morceaux nous rappellent finalement que nous ne sommes jamais seuls. Les deux EP suivants de la série sortiront plus tard cet été. “Chroniques de quarantaine Vol. 1” est désormais disponible en streaming sur toutes les plateformes numériques.

Dans une déclaration collective, le groupe a déclaré à propos de l’EP : “Nous sommes ravis de partager cette collection de chansons avec tout le monde. Elle capture à la fois l’obscurité et l’espoir que nous avons trouvés dans la solitude de l’année dernière. En publiant ce projet en trois parties nous espérons que cela nous aidera tous à aller de l’avant alors que nous continuons à créer de nouvelles musiques et à célébrer des spectacles en direct avec tout le monde cet été. À bientôt !”

Aujourd’hui, DES CENDRES AU NOUVEAU a également créé une nouvelle vidéo lyrique pour “Pare-balles (avec Johnny 3 Tears)” du PE. La piste, dans sa forme originale sans le long métrage, est apparue sur DES CENDRES AU NOUVEAUle troisième album studio acclamé par la critique “Panique”, sorti l’année dernière.

Johnny 3 larmes a parlé de la collaboration dans un communiqué, en disant : « J’ai eu l’occasion de faire une chanson avec mes amis à DES CENDRES AU NOUVEAU. Il s’agit d’un sujet pertinent dans notre société d’aujourd’hui. Que diriez-vous à quelqu’un avant qu’il n’appuie sur la gâchette si vous en aviez l’occasion ? Question difficile à poser, et encore plus difficile à répondre.”

Plus tôt ce mois-ci, DES CENDRES AU NOUVEAU a annoncé qu’il prendra la route cet été avec COSSE sur le “Satellite” Tournée du 20e anniversaire. Meilleur bruit coéquipiers TOUTES LES BONNES CHOSES sont également au programme.

“Chroniques de quarantaine Vol. 1” liste des pistes :

01. Suffisant



02. Faible



03. Blindé (feat. Johnny 3 Tears)



04. Apportez-moi à la vie



05. Oublié



