Des centaines de fans de Chelsea se rassemblent devant Stamford Bridge pour protester contre la Super League européenne avant le choc de Brighton

Les fans de Chelsea se sont rassemblés à Stamford Bridge par centaines pour protester contre la Super League européenne.

Les Blues sont l’un des soi-disant “ six grands ” de la Premier League – aux côtés d’Arsenal, de Liverpool, de Manchester City, de Man United et de Tottenham – formant une division séparatiste pour laquelle ils se qualifieraient toujours et ne pourraient jamais être relégués.

Une bannière à l’extérieur de Stamford Bridge a envoyé un message au propriétaire Roman Abramovich

Fan a exprimé sa consternation

Cela a suscité une indignation généralisée dans la communauté du football, notamment de la part des supporters, des joueurs et du personnel des clubs impliqués.

Avant le choc de la Premier League avec Brighton mardi soir, les supporters de Chelsea se sont mobilisés dans l’ouest de Londres avec des banderoles pour exprimer leur dégoût face aux plans.

Organisé sur les réseaux sociaux, le groupe de fans “ We Are The Shed ” a déjà insisté sur le fait que les manifestations ne visent pas l’équipe, mais le conseil d’administration derrière la proposition de la Super League, avec une bannière exhortant le propriétaire Roman Abramovich à “ faire la bonne chose ”.

Les fans de Chelsea sont scandalisés par la proposition

Les mêmes scènes ont précédé le match de Liverpool contre Leeds lundi soir

Cela fait suite à des manifestations similaires à Elland Road lundi soir avant le match nul 1-1 de Leeds avec Liverpool.

Les Blancs se sont échauffés avec des t-shirts qui disaient “ Ligue des champions, gagnez-le ” sur le devant et “ Le football est pour les fans ” sur le dos, tandis que les fans scandaient “ F *** la Super League ”, puis “ Six gourmand b ****** ‘dehors.

Les 14 autres clubs de Premier League ont tenu une réunion aujourd’hui en votant pour rejeter “ à l’unanimité et vigoureusement ” les plans, tandis que Downing Street a menacé une “ bombe législative ” pour empêcher la proposition d’aller de l’avant.

Les supporters sont venus en grand nombre

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a convoqué une réunion d’urgence entre les capitaines de Premier League, tandis que le patron des Reds Jurgen Klopp et le manager de Man City Pep Guardiola ont admis qu’ils étaient contre les plans.

Pour l’instant, personne de la hiérarchie de Chelsea n’a commenté et le manager Thomas Tuchel a déclaré qu’il comprenait les frustrations des fans avant que sa conférence de presse ne soit interrompue lundi.

Une bannière faisait référence à une image historique de Chelsea demandant de l’aide pour sauver Stamford Bridge

Les fans de Chelsea ont clairement exprimé leurs sentiments

Il a déclaré: «Je comprends tout à fait l’émotion à ce sujet et vous voulez plus de réponse de Chelsea. Je peux absolument comprendre chaque argument, mais il doit être clair que je ne suis pas l’homme pour ces questions. Je ne fais pas partie du conseil ou de ces décisions.

«Je peux comprendre que vous vouliez plus de réponses pour avoir une vue d’ensemble, mais je ne suis clairement pas le gars. J’entraîne l’équipe pour obtenir des résultats sur le terrain et demain contre Brighton. Je peux comprendre que cela ne vous satisfait pas.

L’icône de Chelsea, John Terry, qui est l’actuel assistant de Dean Smith à Aston Villa, a également parlé des projets dans un article sur les réseaux sociaux.

Publiant une photo de lui-même sur son Instagram, Terry a écrit: «Qu’est-il arrivé à notre beau jeu…»