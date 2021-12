Des centaines de fans de Fallout collectent des fonds pour la recherche sur le cancer des enfants

Des centaines de fans de Fallout se réunissent pour un événement caritatif dont tous les bénéfices sont reversés à la recherche sur le cancer des enfants.

Fallout For Hope, un événement annuel de diffusion en direct organisé par des membres de la communauté Fallout, collecte des fonds pour le St. Jude Children’s Research Hospital. Entre le 4 et le 19 décembre, des centaines de streamers joueront des titres de toute la série Fallout tout en participant à des événements spéciaux sur le thème de la série. Kenneth Vigue, fondateur et organisateur de Fallout For Hope, a déclaré à ForTheWin que l’organisation de l’événement de cette année était un effort herculéen.

« J’ai commencé l’année dernière sur un coup de tête avec seulement quelques semaines de planification et nous avions encore plus de 300 participants, collectant 106 000 $ pour St. Jude en seulement une semaine », a déclaré Vigue par e-mail. « Après que l’événement ait dépassé les attentes, St. Jude et moi avons commencé à planifier en janvier 2021 pour faire de l’événement une initiative caritative appropriée et à long terme qui est devenue une sorte de tradition pour la communauté Fallout. »

Fallout For Hope a également prévu une tonne d’activités brillantes pour l’événement, notamment :

Tournois d’esports de type Quake dans les cartes personnalisées de Fallout 76 le 10 décembre qui mettra en vedette les acteurs Danny Shorago (Fallout 4) et Chip Joslin (Fallout 76) faisant des sketchs d’improvisation le 11 décembre « Apocalypse Squares » avec les invités Wes Johnson (Fallout 3, Fallout 4) avec d’autres le 12 décembre Une production en direct de A Chrismas Carol dans Fallout 76 avec de nombreux acteurs et développeurs attachés à la série, dont Pete Hines de Bethesda

Si vous souhaitez découvrir Fallout for Hope vous-même, cela se passe déjà sur Twitch ici. Des informations supplémentaires, telles que l’endroit où faire un don, peuvent être trouvées ici. Encore une fois, l’événement se déroule jusqu’au 19 décembre, il y a donc beaucoup de temps pour le vérifier et soutenir une grande cause.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.