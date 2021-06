Des “centaines” de lanceurs d’alerte disent que l’armée leur impose un “endoctrinement anti-américain” 10z viral

Le sénateur républicain Tom Cotton a déclaré que les troupes américaines étaient endoctrinées avec le mensonge selon lequel « toute l’armée américaine est raciste » et que le pays qu’elles représentent est « une nation fondamentalement raciste et malfaisante ».

“J’ai reçu, avec le membre du Congrès Crenshaw, plusieurs centaines de plaintes de dénonciateurs concernant les extrémistes du Pentagone et la formation à la diversité”, a déclaré Cotton jeudi lors d’une audience de la commission des services armés du Sénat.

Cotton a déclaré que ces formations entraînaient « une chute du moral, une méfiance croissante entre les races et les sexes là où il n’y en avait pas il y a à peine six mois, et des retraites et séparations inattendues ».

“Ce ne sont pas mes mots”, a souligné Cotton, “ce sont les mots de vos propres troupes.”

Cotton a déclaré que les officiers quittaient leurs postes, en réponse à l’endoctrinement : « Un marine nous a dit que […] une session de formation en histoire militaire a été remplacée par une formation obligatoire sur la brutalité policière, le privilège des blancs et le racisme systémique. Il a signalé que plusieurs officiers quittent maintenant son unité, citant cette formation. »

Il a continué à fournir d’autres exemples de racisme promu par l’armée :

Un autre membre du service nous a dit que son unité devait lire « White Fragility » de Robin DiAngelo qui prétend, et c’est une citation, « les blancs élevés dans la société occidentale sont conditionnés à une vision du monde suprémaciste blanche ». Un membre de la communauté des opérations spéciales nous a dit qu’on leur a dit que, je cite, “la communauté des opérations spéciales des États-Unis est raciste”.

De telles histoires ne sont que la pointe de l’iceberg. Cotton a raconté l’histoire d’un aviateur qui a déclaré que son unité avait été forcée de participer à “un exercice raciste appelé” marche des privilèges “, où les membres de l’aile ont reçu l’ordre de se séparer par race et par sexe, afin de stratifier les personnes en fonction de leur perçu comme un « privilège ».

Les troupes sont de plus en plus jugées et déshumanisées par leurs caractéristiques immuables, plutôt que d’être célébrées pour les compétences qu’elles apportent au travail. Cotton a partagé une citation d’un officier afro-américain qui a déclaré: “La marine pense que ma seule valeur est en tant que femme noire” et “pas le fait qu’elle soit une spécialiste militaire hautement qualifiée”, a-t-il ajouté.

En réponse à ces plaintes, Cotton a interrogé le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin. “M. Secrétaire, croyez-vous que notre armée est une organisation fondamentalement raciste ? » Coton a demandé.

Austin a d’abord donné une réponse faible, avant d’admettre que l’armée n’est pas fondamentalement raciste : ‘non.’ L’armée, comme toute organisation, aura ses défis, mais je ne pense pas qu’il s’agisse d’une organisation fondamentalement raciste. »

Lorsqu’on lui a demandé si “tout membre de l’armée devrait être traité différemment en fonction de sa couleur de peau et de son sexe”, Austin a répété sa précédente déclaration. « Encore une fois, cette question mérite plus qu’une réponse « oui » ou « non » », a-t-il soutenu.

Cotton a répété sa question, à quel point Austin confus a semblé changer d’avis.

« C’est une question très simple. Un membre de l’organisation que vous dirigez devrait-il être traité différemment, en violation de la Constitution j’ajouterais, en fonction de son sexe ou de la couleur de sa peau ? » Coton a demandé.

« Non, je ne le crois pas », a répondu Austin, « et c’est […] pourquoi nous mettons l’accent sur la diversité, l’équité et l’inclusion dans l’armée.

Cotton a rappelé à Austin que « l’armée, pendant des décennies, a été l’une des institutions […] société où vous avez le plus de chances d’avancer en fonction de vos propres performances et de votre propre mérite, quelle que soit la couleur de votre peau, d’où vous venez ou qui étaient vos parents.

Austin était apparemment d’accord. Les deux hommes considèrent l’armée comme un forum pour l’épanouissement de divers peuples. Cependant, Cotton a souligné que les rapports sur l’endoctrinement raciste et « anti-américain » provenant actuellement de centaines de dénonciateurs sont en conflit direct avec cette vision. Et il a soumis une liste plus longue de plaintes de dénonciateurs pour examen.

Cotton a ensuite tweeté qu’« il n’y a pas de place pour la théorie critique de la race toxique dans notre armée. »