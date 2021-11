Des centaines de manifestants d’Isulate Britain provoquent le chaos devant la Haute Cour de Londres | Royaume-Uni | Nouvelles

Des centaines de manifestants écologistes se sont rassemblés devant les Royal Courts of Justice dans le centre de Londres pour protester contre les peines de prison infligées à neuf de leurs membres. Les manifestants ont été condamnés mercredi après avoir reconnu avoir enfreint une injonction en participant à un blocus à la jonction 25 de la M25 à l’heure de pointe du matin le 8 octobre.

Ana Heyatawin, 58 ans, et Louis McKechnie, 20 ans, ont été emprisonnés pendant trois mois, tandis que Ben Buse, 36 ans, Roman Paluch-Machnik, 28 ans, Oliver Rock, 41 ans, Emma Smart, 44 ans, Tim Speers, 36 ans, et James Thomas, 47 ans. , a reçu des peines de quatre mois.

Ben Taylor, 37 ans, a été condamné à une peine plus longue de six mois « pour (le) dissuader de commettre d’autres infractions » après que ses observations au tribunal mardi ont été décrites par Dame Victoria Sharp comme « incendiaires » et un « appel aux armes ».

